Robert Pattinson adelanta que The Batman “sorprenderá por lo diferente que es”

A poco más de un mes del estreno de The Batman, los actores Robert Pattinson y Zoe Kravitz conversaron con la revista Total Film sobre lo que se viene de la nueva película del superhéroe. Kravitz, quien interpreta a Catwoman, contó su entusiasmo sobre lo que los fans van a ver de su personaje en los cines.

“¿Ver a una persona como Selina realmente ponerse en contacto con su poder y convertirse en Catwoman? Ese es un viaje que realmente me interesa explorar. Todavía no lo hemos visto. Usualmente nos encontramos a Catwoman y es una transformación muy rápida, algo de la noche a la mañana, o ella ya está allí. Y entonces, encontrar el viaje emocional que la lleva al lugar donde está tomando la decisión de ser esta persona, es lo que realmente me emociona”, contó Kravitz

Robert Pattinson, el intérprete de Batman, adelantó que esta película será muy diferente a las otras que ya se han visto, y que además tendrá un tono triste y conmovedor para el personaje. Por lo que le cuesta imaginar cómo serían unas futuras secuelas. “Cuando la vi por primera vez, incluso desde la primera toma, se siente increíblemente diferente, tonalmente, a las otras películas”, dijo Pattinson.

“Y es tan extraño, y algo así... Es triste y bastante conmovedor. Es una historia de Batman muy, muy inusual, y casi parece más difícil para mí imaginar que será una serie (de secuelas) después. Quiero decir, siempre tienen eso un poco al final, que es como: ‘... ¡y próximamente!’ Pero aparte de eso, se siente extrañamente personal. Creo que la gente se sorprenderá bastante por lo diferente que es”.

Por su parte, el director de la película, Matt Reeves, reveló en su cuenta de Twitter la portada de Batman que tendrá la revista Total Film que saldrá a la venta el jueves de esta semana

The Batman llegará a los cines el próximo cuatro de marzo.