Rumor: HBO Max ya estaría trabajando en una segunda temporada de Velma

Por estos días es frecuente ver fanáticos de series que han sido canceladas reclamando porque su producción favorita no consiguió una segunda temporada, pero parece que en el caso de la nueva apuesta ligada al mundo de Scooby-Doo eso no sería un problema.

Aunque a juzgar por las redes sociales y plataformas como Rotten Tomatoes Velma no ha tenido la mejor recepción por parte del público, supuestamente HBO Max ya estaría trabajando en una segunda temporada esa apuesta.

Después de todo, Entertainment Identifier Registry (EIDR) consigna en sus archivos la existencia de una segunda temporada de Velma que contaría con 11 episodios.

Por supuesto, aún no hay un anuncio oficial sobre el futuro de la serie. No obstante, este tipo de entidades no suelen actualizar sin consideración sus páginas y tomando en cuenta lo que toma desarrollar una apuesta animada tampoco sería algo descabellado. Además pese a la aparente mala recepción de Velma, HBO Max aseguró que la serie consiguió un hito en su estreno lo que podría ser un buen precedente.