Ryan Reynolds y Rob McElhenney se mofan del Liverpool con sus comentarios especiales que aparecen en FIFA 23

Los actores Ryan Reynolds (Deadpool) y Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia) no solo tienen múltiples proyectos audiovisuales, ya que durante el año 2020 adquirieron al equipo de fútbol galés Wrexham A. F. C., el cual disputa sus partidos en la National League de Inglaterra.

Pero a pesar de que el equipo juega en la quinta categoría del fútbol inglés, el reconocimiento de sus dueños ha permitido que el equipo tenga su propia serie documental e inclusive tenga un pequeño guiño en el popular videojuego FIFA 23.

De acuerdo a lo que explica SportsBible, la situación ocurre al elegir un partido entre el poderoso Liverpool y Wrexham. En ese escenario, los comentaristas en inglés del juego dan paso a un breve comentario de los dueños del Wrexham quienes se mofan de los reds. Los siguientes son los diálogos en el videojuego.

Comentarista: “Este es un gran juego para Wrexham y creo que tenemos un mensaje de los propietarios, Ryan y Rob”.

Rob: “Bueno, este es un juego especial: este es un club grande contra un club muy pequeño. Y, por supuesto, estamos hablando de Liverpool”.

Ryan: “Pequeño, diminuto club, Liverpool”.

Rob: “Pequeño club, pequeño pueblo”.

Ryan: “Una comunidad muy pequeña allí en Liverpool, que realmente mantiene unido a este club de propiedad comunitaria”.

Rob: “Muy cerca del enorme Wrexham AFC”.

Vean el video a continuación.

El Wrexham A. F. C. está disponible en el apartado de resto del mundo junto a equipos como el Richmond de la serie de televisión Ted Lasso. En FIFA 23, estos equipos pueden ocupar el lugar de algún otro club como parte de una carrera personalizada, por lo que no pueden ser utilizados más allá de los encuentros amistosos.