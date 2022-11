Scream 6 tendrá referencias a Sidney Prescott aunque la ausencia del personaje no se sentirá según Jenna Ortega

Una de las primeras cosas que se estableció en torno a Scream 6 fue que debido a conflictos en la negociación por su salario Neve Campbell no volverá a dar vida a Sidney Prescott en la nueva entrega de la saga de Ghostface.

Pero aunque para muchos fanáticos la salida de Campbell en Scream 6 podría ser un factor disuasivo respecto a lo que ofrecerá la película, recientemente Jenna Ortega aseguró que aunque Sidney Prescott no será ignorada, su ausencia tampoco sería algo perjudicial para la trama.

Durante una entrevista con ET, la actriz que se sumó a la franquicia con Scream (2022) fue consultada sobre la salida de Campbell y dijo: “Siento que realmente no puedo hablar mucho sobre eso solo porque no es necesariamente mi personaje. Pero diré que están sucediendo tantas cosas en la próxima (película) que está muy cargada con acción y es tan sangrienta que creo que casi te distraerás”.

Todo antes de añadir que la trama no fingirá que Sidney no existe.

“Pero es muy claro, hay referencias a Sidney, por supuesto. Sabes, es bueno porque todavía hay una actitud protectora en el guión y eso es algo que los actores tenían naturalmente sobre ella porque obviamente la respetamos y queremos lo mejor para ella. La extrañamos y pensamos en ella”, añadió.

Scream 6 adelantó su estreno y ahora se presentará el 10 de marzo de 2023 en Estados Unidos.