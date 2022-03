Sernac oficiará a Netflix tras el anuncio del plan piloto para agregar una tarifa extra

El Servicio Nacional del Consumidor emprenderá acciones luego del bullado anuncio de la plataforma de streaming Netflix, la cual anunció que comenzará a cobrar una tarifa extra por los usuarios que vivan fuera del hogar del dueño de la cuenta del servicio.

A través de un comunicado, el Sernac explicó que han realizado “un análisis preliminar” que les ha permitido establecer los términos y condiciones actuales de Netflix. “Se trata de un servicio de carácter personal, que no debe compartirse fuera del hogar del contratante. También indica, que la cantidad de dispositivos que pueden ser usados simultáneamente depende del plan de suscripción”, remarcaron.

No obstante, el Sernac quiere constatar si existe una modificación de contrato o si este ofrecimiento de servicios adicionales, que desde el streaming lo han calificado bajo el término de “miembro extra”, cuenta con el consentimiento expreso de los usuarios.

Y en ese sentido, desde el servicio agregaron que las empresas tienen la obligación de entregar no solo información veraz, sino que también oportuna sobre cualquier cambio. “Por tanto, los consumidores que reciban un mensaje informando este nuevo servicio adicional, tienen derecho a aceptar o rechazar la propuesta, por lo que la empresa no podrá aplicar cargos adicionales no consentidos o derechamente rechazados”, planteo.

Tengan en cuenta que tras el anuncio de Netflix, se han generado múltiples repercusiones, incluyendo una campaña virtual que expresa el malestar bajo el hashtag #ChaoNetflix.