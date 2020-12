Solo amor hay para recordar a Jonathar Huber, el luchador de AEW y WWE que murió por un problema pulmonar

Jonathan Huber, más conocido por sus nombres de combate Luke Harper (WWE) y Brodie Lee (AEW) falleció este 26 de diciembre a raíz de una infección a los pulmones que estaba siendo tratada en la Clínica Mayo de Jacksonville, Florida.

Su deceso sorprendió a todo el mundo de la lucha libre profesional de Estados Unidos, ya que en el último trimestre su figura se había elevado como un rostro no menor de la compañía All Elite Wrestling.

Pero desde el pasado 7 de octubre, fecha en que se emitió el programa Dynamite en el que perdió ante Cody Rhodes el campeonato TNT - el segundo en importancia de la AEW -, Huber se había mantenido fuera de pantalla debido a una lesión no revelada. En definitiva, aquello tuvo relación con esta infección pulmonar que le provocó su muerte.

“El mundo lo vio como el increíble Brodie Lee, pero era mi mejor amigo, mi esposo y el más grande padre que podrías conocer. No hay palabras que puedan expresar el amor que siento o lo rota que me siento en este momento. Él murió rodeado de seres queridos y tras una dura batalla contra un problema pulmonar no relacionado con el COVID”, reveló su esposa, Amanda Huber.

Desde que se dio a conocer la noticia, sus compañeros de trabajo en All Elite Wrestling comenzaron a expresar su pesar por la noticia que enlutó a la compañía y sus fans. No solo fue destacado su talento en el cuadrilátero y su profesionalismo, sino que también su cercanía fuera del ring y el amor que siempre profesaba sobre su esposa e hijos.

Tampoco quedaron ajenos los luchadores y seguidores de la WWE, ya que bajo el nombre de Luke Harper, este gigante barbón se hizo de un espacio no menor en los rings de la compañía de Vince McMahon entre el año 2012 y 2019.

Muchos fanáticos de la WWE siempre vieron un gran potencial en Harper, quien desde el comienzo destacó con luces propias pese a ser un mero comparsa de la agrupación Wyatt.

Debido a su talento en el ring, recurrentemente fue comparado con el difunto Bruiser Brody, un icono de la lucha libre en los setentas y ochentas, pero la compañía de Vince McMahon rara vez le entregó un espacio en solitario. Más allá de ganar el título Intercontinental, generalmente se asoció como compañero de equipo de Eric Rowan, otro de los integrantes de la familia Wyatt.

El líder de esta última, Bray Wyatt, excampeón de la WWE, realizó un homenaje postúmo a Jonathan, destacando lo duro que es afrontar su deceso.

“Eras mi mejor amigo. Mi hermano, mi socio, mi Terry Gordy. Cambiamos todo este juego porque nos negamos a hacerlo de cualquier manera que no fuera nuestra manera. Siempre estuvimos en nuestro mejor momento cuando éramos un equipo, creo que ambos lo sabíamos. Luchamos como hermanos porque lo fuimos. Estoy tan jodidamente enojado. No era así como se suponía que debía ser, se suponía que seríamos gordos, calvos e inútiles presentándonos como la familia Wyatt en gimnasios de escuelas secundarias. ¿Adónde vamos ahora? ¿Qué hago sabiendo que nunca escucharé tu sarcasmo condescendiente mientras estoy en lo alto?”, escribió el luchador que interpreta a The Fiend en su cuenta de Instagram.

“Ya te extraño mucho. Haría cualquier cosa con solo vivir nuestros peores momentos de nuevo. No puedo creer que te hayas ido. Lo siento mucho hermano. Lo siento mucho. Siempre serás parte de mí, me guste o no, sin ti todo es diferente y espero que Amanda realmente sepa que estoy aquí no solo para decirlo, sino porque también los amo. Me aseguraré de que tu hijo sepa lo increíble que eras. No las leyendas que la gente contará, sino el verdadero tú que muy poca gente pudo ver. Prometo que dejaré que me derrote en luchas preliminares cuando tenga la edad suficiente, tal como te prometí. Me duele mucho. Ojalá tuviera la oportunidad de despedirme. Pero, de nuevo, es sábado y sabes lo que eso significa... guárdame un asiento a tu lado donde sea que estés, ahí es donde pertenezco. Estaré allí cuando sea mi momento. Adiós para siempre Brodie. te amo”, agregó.

Además de la WWE y AEW, Huber también participó en las empresas independientes Chikara, Squared Circle Wrestling, Ring of Honor, Evolve, Dragon Gate y Jersey All Pro Wrestling.