Solo nos quedan los memes con el reporte sobre una remasterización de Horizon Zero Dawn

Definitivamente en Sony están metidos de lleno en el negocio de los refritos, concretando nuevas versiones con gráficos contemporáneos de éxitos relativamente recientes de la Playstation, como sucedió con The Last of Us, o remasterizaciones en el estilo de lo hecho con Spider-Man.

Es una dinámica que seguirá sucediendo con varios videojuegos populares más y un reciente reporte indicó que entre aquellos se encontrará Horizon Zero Dawn.

Pero como suele suceder, las críticas de los jugadores se multiplicaron, dejando en claro que también reina una sensación de refrito innecesario para los revivals de videojuegos que no tienen ni 10 años y cuyas versiones originales siguen en amplia circulación. Mal que mal, en el caso de Horizon Zero Dawn, la versión de Playstation 4 se puede jugar sin problemas en la nueva consola de Sony.

En ese escenario, están quienes utilizaron clásicos memes para definir la forma en que está avanzando el negocio de Sony y el “mal trato” que reciben videojuegos como Bloodborne o se eleve a los remakes por sobre nuevas marcas.

Por ahora no existen detalles oficiales, pero en las últimas horas se ha puntualizado que no se trata de un remake estilo The Last of Us, sino que de una remasterización.