¿Son of Kong? Adam Wingard negocia para dirigir una nueva película del Monsterverse

Parece que Godzilla vs Kong finalmente no será la conclusión del denominado “Monsterverse” y es que aunque la película se perfiló como el cierre de la historia que arrancó con la cinta de Godzilla de 2014, ahora desde The Hollywood Reporter aseguran que Legendary estaría interesado en mantener aquella franquicia.

Particularmente THR sostiene que Legendary “está tomando medidas silenciosamente para estirar la serie en una o más entregas” y habría comenzado a conversar con Adam Wingard, el director de Godzilla vs Kong, para que eventualmente pueda comandar otra película de aquella saga.

Así, aunque por ahora no habría nada asegurado y Wingard tiene varios proyectos a futuro como la película live-action de Thundercats y la secuela de Contracara, Legendary querría que el director siga trabajando con ellos ya que habría estado “muy involucrado en la creación de piezas de Godzilla vs. Kong, así como en la construcción del mundo de la trama de la Tierra Hueca”.

En ese sentido, aunque aún es muy pronto para hablar sobre plazos e ideas específicas, ya habría un titulo que estaría flotando al interior de Legendary: Son of Kong (”Hijo de Kong”). Pero por ahora nada sería definitivo y la compañía estaría “preparando muchas ideas”

La entrega más reciente del “Monsterverse”, Godzilla vs Kong, se estrenó el pasado mes de marzo en Estados Unidos y no solo consiguió un buen desempeño en HBO Max, sino que también logró consolidarse como una de las películas más exitosas desde que comenzó la pandemia. Todo pese a que aún no llega a importantes mercados como Reino Unido, Japón y Brasil.

Por lo tanto, el desarrollo de una nueva entrega de este universo de monstruos está lejos de ser una decisión precipitada y más bien responde al interés del estudio por mantener en marcha a una franquicia que generó bastante interés en su entrega más reciente.