Sony estaría en conversaciones con los desarrolladores de Lies of P para llevar más juegos coreanos a PS5

Sony estaría buscando más exclusivos para PlayStation 5 provenientes de Corea del Sur, por lo que estaría en conversaciones con el estudio tras Lies of P.

Según detalla Push Square (Vía GamesRadar), varios reportes apuntan a que Sony estaría buscando forjar relaciones con el estudio de Corea del Sur, con el fin de llevar exclusivos a sus consolas.

Los informes apuntan a que Sony estaría en conversaciones con múltiples estudios como Pearl Abyss (Crimson Desert y DokeV), NCSoft (Blade & Soul), Com2uS (The Walking Dead: All Stars) y Neowiz Games (Lies of P).

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Sony se acerca a estudios coreanos, ya que junto con Lies of P, que también llegará a PC y Xbox, el juego coreano Stellar Blade aterrizará exclusivamente a PS5 en una fecha por anunciar.