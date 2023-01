Stephen Dorff disparó contra la “basura sin valor” actual de Marvel y DC: “Ya hicimos Blade y lo hicimos lo mejor”

A pesar de que Wesley Snipes se ha manifestado a favor del reinicio cinematográfico de Blade que llevará a cabo Marvel Studios, el actor Stephen Dorff, quien interpretó al villano Deacon Frost en la primera película de 1998, dejó en claro que no está interesado de ninguna forma en el universo Marvel ni menos en una nueva versión del cazador de vampiros.

En conversación con The Daily Beast, el actor precisó que no todas las películas basadas en cómics de superhéroes son malas, e inclusive se interesaría en participar en un proyecto que esté a la altura de Blade o The Dark Knight, pero considera que todo lo demás deja mucho que desear.

“Las películas convencionales, las pocas películas que se estrenan en los cines y les está yendo bien, como Avatar y Top Gun, ni siquiera sé qué es todo eso. Todo es una estupidez para mí. Creo que los festivales de cine son, en cierto modo, un poco tontos, con la excepción de que reúnen a cineastas, personas y consiguen que la audiencia vea tu película y puedes lanzarla y venderla allí. Pero, en general, la mayoría de las películas se venden a los streamers de todos modos, por lo que no se trata realmente de cine”, recalcó el actor.

“Creo que las grandes empresas deberían comprar [mi nueva película] Divinity, y si las grandes empresas fueran inteligentes, si DC o cualquiera de estas compañías estuvieran haciendo cosas geniales, buscarían al próximo Eddie Alcazar [director de Divinity], porque ese es el futuro. No hacer Black Adam y basura sin valor una y otra vez”, agregó.

Sin interés alguno por la nueva película de Blade

Asegurando que le gusta ver “todo tipo de películas”, Dorff también planteó que le interesaría participar en un proyecto si “las películas de cómics fueran más como cuando comencé, cuando hicimos Blade [...] cuando eran interesantes , como cuando Norrington hizo Blade, y Guillermo [del Toro] estaba jodiendo con ella”.

“Pero toda esta otra basura es simplemente vergonzosa, ¿sabes a lo que me refiero? Quiero decir, Dios los bendiga, están ganando mucho dinero, pero sus películas apestan [risas]. Y nadie los va a recordar. Nadie recuerda a Black Adam al final del día. Ni siquiera vi esa película, se veía tan mal”, planteó.

“Marvel está acostumbrado a que los destroce de todos modos. ¿Cómo le va esa película PG de Blade, que no puede conseguir un director? [Risas] Porque cualquiera que vaya allí se reirá de todos, porque ya la hicimos y lo hicimos mejor. No hay ningún Steve Norrington por ahí”, finalizó Stephen Dorff.

La película de Blade es considerada, junto a X-Men, como uno de los puntos de partida para el actual boom de las películas de superhéroes que comenzaron a explotar con la primera película de Spider-Man de Sam Raimi y posteriormente con The Dark Knight y el inicio del MCU gestado por Iron Man. Asimismo, Blade recaudó más de $130 millones de dólares en 1998 y dio pie a dos secuelas, incluyendo una elogiada película a cargo de Guillermo del Toro.