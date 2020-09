SWORD sería la organización que aparece en el primer tráiler de WandaVision

El tráiler de WandaVision está lleno de detalles que probablemente harán que los fanáticos de Marvel Studios se dediquen a buscar pistas sobre el futuro del universo cohesionado de aquí al estreno de la serie.

En ese sentido, mientras obviamente la atención de muchos se enfocará en los que está pasando con Wanda Maximoff, su familia e incluso Monica Rambeau, también cabe destacar que el primer vistazo a WandaVision tanteó otro hito que podría ser clave para el futuro del MCU.

Como recordarán, en una parte del adelanto aparecen varias figuras que aparentemente corresponden a una agencia gubernamental. Sin embargo, en esta ocasión no se trataría de una entidad del mundo real como el FBI o una agencia ya establecida en el MCU como S.H.I.E.L.D sino que sería nada más ni nada menos que SWORD.

En los cómics de Marvel, SWORD es una agencia relacionada a S.H.I.E.L.D, es dirigida por Abigail Brand y se dedica a responder a las amenazas intergalácticas a la Tierra.

Por supuesto, la aparición de esta agencia en el MCU ha sido algo que se ha discutido por largo tiempo y mientras algunos especularon que esa sería una conclusión/evolución que finalmente no se dio en la serie Agents of S.H.I.E.L.D, otros han planteado que dicha agencia sería lo que apreció junto a Nick Fury en la escena post-créditos de Spider-Man: Far From Home.

Pero mientras esa conexión no está confirmada, cabe recordar que previamente las fotos del set de WandaVision habían tanteado que dicha organización sería parte de la serie. Algo que ahora solo quedaría confirmado por el tráiler.

A raíz de esto ya hay varios fans que están especulado sobre el vínculo entre Monica Rambeau, SWORD y la historia de Wanda Maximoff. Todo mientras desde sitios como Comicbook recuerdan que en los olvidados libros tie-in del MCU y específicamente en Cosmic Quest Volume II: Aftermath, se estableció que Darcy, el personaje interpretado por Kat Dennings en las películas de Thor, fue reclutada por SWORD. Algo que bien podría explicar su aparición en esta nueva serie.

WandaVision se estrenará durante los próximos meses en Disney Plus.