Tenet es tachada como “la Guerra Fría Cuántica de Christopher Nolan”

Si todo marcha de acuerdo a los planes de Christopher Nolan, a mediados de julio Tenet debería comenzar a exhibirse en cines y finalmente el mundo podrá entender de qué se trata la nueva producción del director de Interestelar.

Pero mientras todavía no hay nada que asegure que efectivamente Tenet podrá estrenarse en julio como desea Nolan, los fanáticos del director tendrán que seguir escudriñando por detalles de la película en materiales promocionales y entrevistas.

En esa línea, un nuevo libro del detrás de escenas de la película apareció en Amazon y de la mano de su descripción compartió un par de detalles más sobre la próxima entrega de Nolan.

El libro se llama The Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan’s Quantum Cold War, lo que ya es un antecedente al calificar la película como “la Guerra Fría Cuántica” del director.

Obviamente el factor de una inminente guerra ya había sido adelantado en el primer tráiler de Tenet, pero el título de este nuevo texto confirma la escala de ese conflicto. Además, en la descripción del libro, también se reafirma que el tiempo será un factor clave.

La descripción de The Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan’s Quantum Cold War en Amazon dice:

“Del director Christopher Nolan llega un thriller de espionaje alucinante tan único que el público desentrañará sus complejidades en los años venideros. The Secrets of Tenet lleva a los lectores a un viaje exclusivo a la obra maestra de giros en el tiempo de Nolan, que ofrece una visión excepcional de todos los aspectos de su creación. Con comentarios detallados del propio Nolan y una serie de otros colaboradores clave, incluida la productora Emma Thomas y el diseñador de producción Nathan Crowley. The Secrets of Tenet ofrece una clase magistral esencial que deja al descubierto el proceso del director y su singular visión creativa. Ilustrado con imágenes detrás de escena y un arte conceptual convincente, esta es la exploración definitiva de una película garantizada para permanecer en la imaginación en el futuro. . . y tal vez el pasado”.

Tenet pretende estrenarse el 17 de julio en Estados Unidos y a medida que se acerca esa fecha probablemente seguirán surgiendo más detalles sobre la propuesta de la película.