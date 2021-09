The Undertaker protagonizará una película interactiva de terror para Netflix

Prepárense para conocer a la probablemente será una de las apuestas más llamativas del Halloween 2021: Escape the Undertaker.

Durante este martes y a través del sitio Polygon, Netflix anunció a Escape the Undertaker, una nueva película interactiva de terror que será protagonizada por nada más ni nada menos que el famoso Undertaker junto a Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston de The New Day.

Si bien la propuesta de Escape the Undertaker será interactiva y por ende su desarrollo quedará en mano de los espectadores, la sinopsis general plantea que en esta historia The Undertaker invitará a los integrantes de The New a su mansión y obviamente esa casa estará embrujada.

“La mansión de The Undertaker es una casa embrujada extrema, repleta de desafíos sobrenaturales”, dice la sinopsis. “Depende de los espectadores decidir el destino de estas tres pobres almas que intentan sobrevivir a la ira de The Undertaker”.

Pese a que aún no hay un tráiler, pueden ver las primeras imágenes de Escape the Undertaker a continuación.

Escape the Undertaker se estrenará el 5 de octubre en Netflix.