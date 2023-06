Ubisoft presenta un extenso vistazo al gameplay de Star Wars Outlaws

Desde Ubisoft dieron a conocer un extenso primer vistazo al gameplay de Star Wars Outlaws, juego que se anunció en el marco del Xbox Games Showcase de este domingo.

El juego será un título de mundo abierto, el cual se situará entre los sucesos de El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi. En el los jugadores tomarán el control de Kay Vess, una contrabandista que busca ganarse la vida.

En el adelanto se puede ver tanto algunos de los planetas que se podrán explorar en el juego, como las batallas espaciales que tendrá.

“Experimenta el primer juego de mundo abierto de Star Wars, ambientado entre los eventos de The Empire Strikes Back y Return of the Jedi. Explore distintos planetas en toda la galaxia, tanto icónicos como nuevos. Arriesga todo como Kay Vess, una sinvergüenza emergente que busca la libertad y los medios para comenzar una nueva vida, junto con su compañero Nix. Lucha, roba y burla tu camino a través de los sindicatos del crimen de la galaxia mientras te unes a los más buscados de la galaxia”, mencionan en la descripción del video.

Star Wars Outlaws llegará en algún momento de 2024.