Un easter egg en la serie de Hawkeye habría anticipado el título de Avengers 5

Hasta que Marvel Studios realizó su presentación en la edición más reciente de la Comic-Con de San Diego existía una sensación de incertidumbre sobre los planes a futuro de la compañía.

De hecho, antes del estreno de Thor: Love and Thunder, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, tuvo que confirmar que había un plan a futuro que se aclararía eventualmente para calmar a los fanáticos que estaban ansiosos por saber cuál era el rumbo de esta popular franquicia de superhéroes.

Por supuesto ahora sabemos que ese plan es la denominada “Saga del Infinito”, una historia que abarca las Fases 4, 5 y 6 del MCU y concluirá con dos cintas de los Vengadores llamadas Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars.

Pero aunque todo eso recién se reveló en la Comic-Con de San Diego 2022 (con una filtración de por medio), recientemente un fanático desubrió un detalle que habría anticipado el título de Avengers 5 varios meses antes del anuncio de Marvel Studios.

A través de Twitter un usuario identificado como @LiamTCrowley recordó que en el primer episodio de la serie de Hawkeye, “Nunca conozcas a tus héroes”, después de que la subasta de artículos del complejo de los Vengadores se descontrolara, uno de los integrantes de The Tracksuit Mafia recogió el reloj de Laura y se podía ver que es objeto tiene la denominación: “268 del lote del Complejo de los Vengadores”.

Por si sola esa frase no representa nada, pero al relacionar ese número con los cómics de Marvel nos lleva a Avengers #268, una publicación de 1986 cuya historia se titula nada más ni nada menos que “The Kang Dynasty”

A grandes rasgos en la historia de Avengers #268 muestra cómo Capitán América/Steve Rogers, Capitana Marvel/ Monica Rambeau y Namor descubren que Kang secuestró a un grupo de Vengadores compuesto por Hércules, Black Knight/ Dane Whitman y Wasp/Janet Van Dyne. El objetivo de Kang era engañar a los héroes para que destruyeran a una de sus copias y así poder concretar su plan para conquistar el universo con una dinastía de robots diseñados para seguir sus comandos.

Si bien los héroes no ganan al final de Avengers #268, “The Kang Dynasty” es solo el título de aquel número y en Avengers #269 la historia se titula “The Once and Future Kang”.

Mientras aún no sabemos si este easter egg de Hawkeye era intencional o no, tampoco tenemos certeza sobre qué involucrará la trama de Avengers: The Kang Dynasty aunque no deja ser llamativo que al menos en Avengers #268 la historia contempla a varios personajes que se perfilan como figuras importantes en la “Fase 5″ del MCU abarcando desde Dane Whitman y Monica Rambeau hasta Hércules y Namor.

Avengers: The Kang Dynasty se estrenará en mayo de 2025 y será dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).