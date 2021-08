Una selección de los momentos políticamente incorrectos de la saga de Dragon Ball

A lo largo de su historia, desde la primera serie con el pequeño Goku hasta lo que fue recientemente Dragon Ball Super, la franquicia creada por Akira Toriyama siempre ha sido reconocida por la acción de sus importantes batallas y la épica de cada saga que ponía en riesgo al mundo.

Pero tan importante como las peleas, ha sido el factor de la comedia que ha estado presente desde el comienzo, siempre como una mochila que venía cargando el autor desde su época en Dr. Slump.

Para Dragon Ball, la comedia también se transformó en un sello característico que elevó a sus protagonistas y personajes secundarios, permitiendo que se ganasen el afecto de toda la audiencia.

Claro que en ese camino, su propuesta en más de un episodio no tenía problemas en excederse. De hecho, incluyeron personajes y momentos políticamente incorrectos, generalmente asociados a temáticas sexuales que en la actualidad podrían dar pie a más de un debate.

Desde ropa interior usada como objeto de obsesiones hasta situaciones derechamente pervertidas, todas las series de Dragon Ball no se restringieron a la hora de hacer reír utilizando diversos códigos que inclusive dieron pie a que segmentos fueran censurados en su exhibición en televisión abierta o como parte del doblaje al español.

Pero, tal como pasaba en Estados Unidos, los antiguos dibujos animados japoneses también eran reflejo de su tiempo y lo siguiente no puede ser condenado solo por usar una lupa con un lente actual.

A continuación listamos algunos elementos que formaron parte de, quizás, la franquicia más popular del anime.

El primer deseo

Partamos por la base: el primer deseo que vemos que cumple el dragón, luego de que los personajes logran reunir por primera vez las esferas del dragón, tiene relación con la ropa interior de Bulma. Eso ciertamente fija el tono de un montón de pequeños momentos que vendrían a continuación.

Las situaciones con Bulma

La ropa interior de Bulma era un tema recurrente. Al comienzo de la serie animada, y para conseguir la esfera de cuatro estrellas, Bulma intentó seducir a Goku, mostrándole su ropa interior con corazones.

También estaba aquella vez con el maestro Roshi, con un particular "intercambio" por una esfera.

O esta aquella vez en donde un montón de tipos la miraron pervertidamente cuando su ropa interior quedó expuesta.

Y recuerden que, en una de las películas, Bulma engañó a Roshi, haciendo que Oolong se hiciese pasar por ella para mostrar sus senos.

Los desnudos de Goku

Aunque probablemente son lo más nimio de este listado, Goku y otros personajes no tenía problemas a la hora de mostrarse desnudos. De hecho, aunque era mucho más habitual durante su niñez, Goku adulto tampoco se restringía en ese ámbito.

La técnica de Ranfan

Los aspectos de comedia de Dragon Ball eran muy divertidos, pero hay pocas situaciones que se comparan a lo que sucede con Ranfan, una competidora del Torneo Mundial de las Artes Marciales que usa todos sus encantos, incluida su técnica secreta: desvertirse en el ring para desconcertar a sus rivales.

El problema es que su rival es Nam y la peleadora no logra su objetivo y es completamente noqueada. Posteriormente Jackie Chun, el alter-ego del Maestro Rochi, intenta que recobre el sentido, tomándole el pulso desde su bragas.

Bulma sin esferas

En su niñez, Goku es un niño muy inocente, que desconoce todas las reglas sociales y que ni siquiera sabe lo que es un beso. Quizás por eso no sorprende que, durante uno de los primeros episodios de la serie, toca la entrepierna de Bulma. La escena en cuestión fue censurada, pero involucra a Goku dándose cuenta de que "las esferas" no están.

El dedo del medio

El clásico gesto de insulto se concretó en más de una ocasión, incluyendo al villano Rikum de las Fuerzas Ginuu.

Mr. Popo

El diseño del guardián y sirviente que acompaña a Kamisama a generado más de una polémica. De hecho, en Estados Unidos se le cambió el color de piel, ya que se consideraba que se parecía mucho al "blackface", que no es otra cosa más que un maquillaje para representar a un negro.

Además, también se le cuestionó como estereotipo de personas de raza negra. Grandes labios, falta de dientes.

Casi todo lo relacionado a Roshi

Dejamos para el final al maestro de lo políticamente incorrecto, un pervertido de tomo y lomo.

El mismo que no solo coleccionó revistas para adultos.

También miró más de la cuenta en más de una ocasión...

E inclusive llegó a tocar lo que no debía.

Pero quizás lo más decidor en este sentido ocurre en Dragon Ball Super, ya que cuando el maestro Roshi se encuentra entrenando para el Torneo de Fuerza, decide derrotar a su única debilidad: las mujeres.

Y para ello, tal como dice la canción de The Beatles, consigue una pequeña ayuda de sus amigos. Aunque eso le generó problemas a la serie en Argentina.

Y también, estaba la constante sangre de nariz.

Aquello no es propio de la serie, pero sí es un clásico momento de los mangas y animes. Se trata de una tradición que comenzó con Yasuji Tanioka y su manga Yasuji no Mettameta Gaki Dou Kouza y que, además, no requiere mucha explicación. Simplemente sirve para dejar en claro que algo generó excitación sexual.