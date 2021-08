Venom 2 y Spider-Man: No Way Home tendrán funciones con pantallas de envolventes de 270 grados gracias a un nuevo acuerdo de Sony

Si ya regresaron a las salas de cine o están planificando asistir durante las próximas semanas, probablemente están buscando la mejor función posible para reencontrarse con la pantalla grande.

En ese contexto y mientras el futuro de la exhibición cinematográfica aún enfrenta un grado de incertidumbre debido a la pandemia, Sony Pictures selló un llamativo trato para sus próximos estrenos.

Según explica Deadline, el estudio firmó un acuerdo con CJ 4DPlex, la compañía de tecnología cinematográfica detrás de ScreenX, para presentar a sus próximas 15 películas en ese formato.

Si no están familiarizados con ScreenX cabe señalar que este es un formato de exhibición que busca presentar a las películas de una manera aún más envolvente abarcando 270 grados. Así, aunque la propuesta de ScreenX también implica elementos del 4DX como asientos con movimiento y efectos de niebla, su principal gancho son las dos pantallas laterales que pretenden potenciar la inmersión del espectador en la cinta.

Con este tráiler de Wonder Woman 1984 probablemente entenderán mejor qué es lo que ofrece Screen X:

El reporte de Deadline precisa que el nuevo trato de Sony implica que además de verlas en los formatos tradicionales o IMAX, los espectadores de 15 nuevas películas del estudio incluyendo a Venom: Let There Be Carnage y Spider-Man: No Way Home podrán verlas en ScreenX en los cines donde aquella tecnología este disponible.

“A medida que el público regresa a las salas de cine después de la pandemia, CJ4DPlex se posiciona mejor que nunca con nuestros formatos de cine dinámicos e inmersivos súper premium que son claramente diferentes de la experiencia del hogar y motivarán al público a salir de su casa y disfrutar de la experiencia cinematográfica una vez más con amigos y familiares“, dijo Jongryul Kim, director ejecutivo de 4DPlex.

ScreenX está disponible en 355 ubicaciones a nivel mundial, no obstante, en Latinoamérica aún no existen salas con esta tecnología.