Verdansk explotó en Call of Duty: Warzone y los servidores del juego comenzaron a presentar problemas

Como parte del cierre de la segunda temporada de Call of Duty: Warzone, hoy comenzó un evento llamado The Destruction of Verdansk Part 1.

Se trató de un evento que mostró una bomba nuclear explotando sobre el mapa, lo que durante el día ha causado problemas de conexión en los servidores del juego.

El evento consistió en un modo en el que el mapa se llenó de zonas radioactivas y los jugadores muertos volvían como zombies. La partida termina con una cinemática en donde una oficial rusa informa que Verdansk ha caído y se han desplegado medidas de contención.

Las medidas, por supuesto, consisten en una bomba nuclear que surge desde el suelo y explota sobre el mapa, dejando por ahora solo una nube en forma de hongo.

Lamentablemente quienes quieran experimentar esta parte del evento, que solo está disponible hoy, se enfrentarán a problemas de conexión ya que se reportaron largas esperas para entrar al juego o caídas repentinas para quienes lograron ingresar. De acuerdo a la cuenta de Twitter de soporte de Activision, el problema también afectó a los servidores de Black Ops Cold War.

El evento continuará mañana con una segunda parte que presumiblemente mostrará los cambios en el mapa de juego que quedarán para la tercera temporada de Call of Duty: Warzone.