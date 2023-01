Vin Diesel no aparecerá en las secuelas de Avatar según el productor Jon Landau

Vin Diesel no aparecerá en las secuelas de Avatar o al menos eso es lo que sostiene Jon Landau, el productor de la franquicia de Pandora.

Pese a que Diesel no figuró en Avatar ni Avatar: The Way of The Water por años se ha especulado que el actor podría aparecer en las siguientes entregas de la saga ¿La razón? En 2019 el propio Diesel compartió una foto desde el set de las secuelas Avatar e incluso en 2021 el actor afirmó que trabajaría con Cameron en algún minuto.

Pero según Jon Landau aquello no bastaría para inferir que Diesel estará en las secuelas de Avatar y en efecto el actor no sería parte de los planes a futuro de la franquicia.

“Vin era un fan”, señaló Jon Landau en una conversación con Empire. “Entró, visitó el set un día para ver lo que estábamos haciendo y la gente lo sacó de contexto”.

Probablemente las propias declaraciones del actor contribuyeron a esa confusión que identificó Landau, por lo que es bueno que el panorama se aclare antes de Avatar 3 y las siguientes entregas de la saga para que nadie espere ver al actor de Rápido y Furioso hablando sobre la familia en Pandora.