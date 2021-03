Yashiro Nanakase es el protagonista del nuevo adelanto de The King of Fighters XV

Desde SNK dieron a conocer un nuevo adelanto de The King of Fighters XV, esta vez centrado en Yashiro Nanakase.

Yashiro Nanakase tuvo su primera aparición en The King of Fighters ’97, y también en las ediciones especiales de The King of Fighters ’98 y 2002.

Hay que recordar que la última entrega principal que tuvo la franquicia fue The King of Fighters XIV, el cual fue lanzado en 2016 para PS4, y en 2017 llegó a PC y arcade.

The King of Fighters XV saldrá este 2021, aunque por el momento la fecha exacta.