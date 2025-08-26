Adiós a la elegancia británica: Rolls-Royce deja Chile después de 13 años

De acuerdo a la información del sitio Autocosmos, la marca británica ha tomado la decisión de abandonar el mercado chileno, donde arribó en 2012 con el Ghost.

De acuerdo al medio, la determinación “obedece a directrices emanadas desde la fábrica, que optó por concentrarse en mercados de volúmenes más grandes”.

Un poco de historia

En octubre de 2011 fue el momento en que se conoció la decisión de Rolls-Royce de comenzar a vender sus modelos en Chile, bajo la representación de Williamson Balfour Motors, del Grupo Inchcape, con el objetivo de conseguir mercados emergentes que le ayudaran a darle mayor volumen a sus comercializaciones globales.

“En Chile no está extendido el concepto del uso de chofer, por lo que estamos apostando por los autos enfocados en el conductor y, en ese sentido, el Ghost y el Phantom Coupé son perfectos para quienes valoran la calidad de conducción”, decía Alejandro Richards, por entonces gerente general de Rolls-Royce Motor Cars Santiago.

A los dos Ghost con que arribaron a mediados de 2012, , que se estrenó a un precio 400 mil dólares, algo más de 200 millones de pesos de la época, en 2013 le añadieron el Phantom Serie II Coupé, su primer Showroom, en Vitacura, y la Serie II del Ghost en 2015, el Dawn en 2017 y el SUV Cullinan en 2019.

Respecto a la postventa, desde Inchcape aclararon que seguirán entregando el servicio a las cerca de 40 unidades presentes en Chile.

La aventura de lujo de Rolls-Royce en el país llega a su fin. Fue corta e intensa, aunque no resultó ser tan atractiva como se esperaba.