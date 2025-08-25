Alfa Romeo hace renacer una leyenda: la exclusiva actualización del 33 Stradale

La Monterey Car Week 2025 fue el escenario elegido para el debut norteamericano del Alfa Romeo 33 Stradale, un modelo que encarna tradición, diseño y vanguardia. Durante toda la semana, el ícono italiano se exhibió en espacios de prestigio como Motorlux y The Quail, además de un evento especial en Hagerty House.

Inspirado en el Tipo 33 Stradale de 1967, considerado uno de los automóviles más bellos de la historia, esta reinterpretación mantiene viva la esencia artesanal de la marca.

Su fabricación corre a cargo de Carrozzeria Touring Superleggera en Italia, donde cada unidad es concebida a mano y adaptada a las especificaciones de su propietario. Con una producción estrictamente limitada a 33 ejemplares, todos ya vendidos, el modelo se convierte desde su nacimiento en una pieza de colección irrepetible.

El nuevo 33 Stradale no solo deslumbra por su estética, sino también por su rendimiento. Está equipado con un motor V6 biturbo de 3,0 litros que desarrolla 630 caballos de potencia, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos y alcanzar los 333 km/h de velocidad máxima. Su estructura de fibra de carbono, la suspensión activa y las puertas diédricas, además, refuerzan la fusión entre innovación y espíritu deportivo.

En un mundo donde la exclusividad es cada vez más codiciada, el 33 Stradale se erige como una auténtica obra de arte sobre ruedas: un homenaje a la historia de Alfa Romeo y una declaración de intenciones hacia el futuro de la marca.