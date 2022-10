Anyela Valdés, la chilena que marcará un hito en el Red Bull Los Andes

Este sábado todos los fanáticos y mayores exponentes del mundo del Hard Enduro se reunirán en Nido de Cóndores en la fecha más importante de la disciplina de Latinoamérica, el Red Bull Los Andes.

Hasta la Cordillera de Los Andes llegarán grandes competidores nacionales e internacionales, como el norteamericano Coddy Webb (ganador del prólogo), el español Mario Román, el sudafricano Wade Young (campeón de la edición 2021) y el chileno Benjamín Herrera.

Pero no solo hombres competirán en esta edición, sino también Anyela Valdés, chilena que marcará un hito en el certamen al ser la primera mujer que participará en el evento y al que llega como subcampeona FIM 2022.

¿Cómo te iniciaste en el hard enduro?

Esto es algo que estoy probando hace poco tiempo. Comencé a hacerlo antes de mi tercera participación en el Latinoamericano, cuando empezamos a entrenar en distintos tipos de terreno y drift. Me gustó mucho y empezamos a probar con obstáculos más grandes, rocas, pendientes, etc. Cabe destacar que siempre hemos entrenado en dificultad media alta. Creo que es una de mis mayores cualidades, pero esta modalidad la comencé hace muy poco y me estoy insertando en este mundo y espero seguir haciéndolo.

¿Qué se siente ser la única mujer que compite en RBLA?

Es una meta que me propuse hace mucho tiempo, desde que vi a mi papá competir en la primera Red Bull Los Andes que se hizo en Chile. Supe que quería estar ahí algún día. Esa carrera me marcó profundamente.

En el ámbito deportivo es una nueva etapa la que quiero seguir trabajando para crecer cada vez más. Más allá de eso es algo que me emociona mucho, me siento lista y quiero dar lo mejor de mi como piloto y hacer historia.

¿Conoces la prueba y lo extrema que es?? ¿La has presenciado en años anteriores?

He estado presente en tres carreras donde ha competido mi padre. Conozco la prueba de cerca, la he visto y la he recorrido a pie. Pero más allá de eso, hace unas semanas fui a probar el circuito a Nido de Cóndores para ambientarme y conocer más los obstáculos, las subidas y me sentí bastante cómoda. Hubo dos trepadas que me costaron un poco. De hecho, en la “mata patos” no llegué hasta arriba, pero tengo fe de que ese día lo lograré.

Los obstáculos los pasé sin mayor dificultad: los más fáciles son los troncos y picados. Los neumáticos me costaron más, pero las rocas las pude pasar muy bien. Eso me deja más tranquila. Lo que más me costó son las trepadas y el polvo, pero espero el día de la carrera esté todo mejor y voy a dar lo mejor posible, ojalá dar dos vueltas y feliz si la termino.

¿Cómo te has preparado para participar?

Primero, la alimentación ha sido un factor clave al igual que la preparación física, que ha sido todos los días y bastante dura. El entrenamiento en moto ha sido intenso: circuitos de 3-4 horas con todo tipo de obstáculos.

La hidratación también es clave. He dado mi mejor rendimiento para poder participar de la competencia.

¿Cuáles son tus expectativas y objetivos?

Mis expectativas son primero dar la vuelta de reconocimiento sin accidentes, dar una segunda vuelta y poder terminarla lo mejor posible, y tener la oportunidad de dar la tercera y terminar sería increíble. Pero la principal meta y objetivo, es dar dos vueltas con un buen desempeño, no accidentarme ni romper la moto, pasar todos los obstáculos bien y hacer las trepadas lo más completas posibles. Me he puesto esas metas que sé que son reales y posibles para mí.

¿Qué opinas del nivel de piloto que habrá en la prueba?

Es admirable. Los pilotos internacionales como Coddy Webb, Mario Román y Wade Young, y el chileno Benja Herrera son los mejores de hard enduro, los admiro mucho. Me gustaría algún día tener su nivel. Me gustaría también conocerlos en Red Bull Los Andes y obtener tips de ellos, sería genial.