SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Así es el auto estilo Fórmula 1 que puedes manejar en la calle

    Ryn Motors aprovecha un resquicio legal para presentar un diseño de competición, gracias a la posibilidad de transformarse de tres a cuatro ruedas.

     

    La idea de tener un monoplaza de Fórmula 1 para uso cotidiano suena a imposible, a sueño o aviso prublicitario. Sin embargo, el concepto se hace realidad con el Ryn FP3, un vehículo que combina diseño extremo, ingeniería ligera y una solución inédita para cumplir con normativas: partir como triciclo y convertirse en auto de cuatro ruedas.

    Desarrollado por la startup estadounidense Ryn Motors, este modelo nace con una clara inspiración en los vehículos de competición, con cabina central, estructura tipo halo y una carrocería que replica la estética de la F1. Su objetivo es acercar la experiencia de pista al uso cotidiano, algo históricamente limitado por regulaciones y costos.

    La clave del proyecto está en su configuración dual. El FP3 se entrega como un vehículo de tres ruedas, lo que le permite ser homologado como autocycle en mercados como Estados Unidos. Posteriormente, el propietario puede transformarlo en un auto de cuatro ruedas, mejorando su desempeño en circuito y acercándolo aún más a un verdadero Fórmula 1.

    En lo técnico, el modelo apuesta por una construcción ultraligera. Utiliza un chasis semi-monocasco con base tubular y paneles de fibra, logrando un peso de apenas 517 kg. Monta un motor de motocicleta Suzuki Hayabusa de 1.340 cc, capaz de entregar 210 hp en su versión estándar, o hasta 290 hp en una variante turbo.

    Gracias a esta relación peso-potencia, el desempeño es radical: acelera de 0 a 96 km/h en solo 2,8 segundos y puede generar hasta 2,6 G en curvas, cifras propias de autos de competición. A esto se suma un trabajo aerodinámico que permite generar más de 300 kg de carga, reforzando su comportamiento en pista.

    El origen de este tipo de vehículos no es completamente nuevo. Los autos de tres ruedas han existido desde los inicios de la industria por su simplicidad, menor peso y ventajas regulatorias, lo que hoy vuelve a ser clave en proyectos innovadores.

    En cuanto a su precio, el FP3 se posiciona como una alternativa relativamente “accesible” dentro del mundo de alto rendimiento: parte en torno a los US$78.499 y puede superar los US$100 mil en su versión más potente.

    Más sobre:NoticiasFórmula 1Ryn MotorsFP3Autos deportivos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast descarta presiones de EE.UU. para no apoyar candidatura de Bachelet a la ONU

    Detienen a tres sujetos por su participación en múltiples encerronas en la Región Metropolitana

    Revelan que Italia se negó a que aviones de EE.UU. usaran su base en Sicilia para operaciones en Medio Oriente

    Avión comercial proveniente de Atlanta tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Antofagasta

    Trump avisa a países europeos de que Estados Unidos no les ayudará en su defensa tras su inacción en Ormuz

    Kast no descarta excepciones en el recorte del 3% a ministerios

    Lo más leído

    1.
    Hyundai lanza su primera flota de camiones pesados a hidrógeno en Sudamérica

    Hyundai lanza su primera flota de camiones pesados a hidrógeno en Sudamérica

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Kast descarta presiones de EE.UU. para no apoyar candidatura de Bachelet a la ONU
    Chile

    Kast descarta presiones de EE.UU. para no apoyar candidatura de Bachelet a la ONU

    Detienen a tres sujetos por su participación en múltiples encerronas en la Región Metropolitana

    Avión comercial proveniente de Atlanta tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Antofagasta

    La volatilidad se toma el petróleo pero tanto el Brent como el WTI se negocian por encima de los US$ 100
    Negocios

    La volatilidad se toma el petróleo pero tanto el Brent como el WTI se negocian por encima de los US$ 100

    Gobierno de Boric registró un desempleo promedio de 8,4% en su periodo y se crearon más de 700 mil empleos

    El 70% de las empresas Ipsa mejoró sus resultados en 2025 y sus utilidades ascendieron a US$15 mil millones

    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití
    Tendencias

    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Por qué el cielo en Australia se tiñó de color rojo sangre

    “Genera tristeza llegar a este nivel futbolístico”: el duro dardo de Claudio Bravo tras la goleada sufrida por la Roja
    El Deportivo

    “Genera tristeza llegar a este nivel futbolístico”: el duro dardo de Claudio Bravo tras la goleada sufrida por la Roja

    ¿Quién es Jerall Astudillo, la carta que le queda a Fernando Ortiz para encabezar el ataque de Colo Colo ante Huachipato?

    Escándalo en las Eliminatorias europeas: Bosnia denuncia espionaje italiano antes de la final del repechaje mundialista

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT
    Tecnología

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”
    Cultura y entretención

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”

    El piano, el susto y el estreno en el rodeo: la accidentada historia de “Chile Lindo”

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    Revelan que Italia se negó a que aviones de EE.UU. usaran su base en Sicilia para operaciones en Medio Oriente
    Mundo

    Revelan que Italia se negó a que aviones de EE.UU. usaran su base en Sicilia para operaciones en Medio Oriente

    Trump avisa a países europeos de que Estados Unidos no les ayudará en su defensa tras su inacción en Ormuz

    Zelenski acusa a Rusia de buscar que la guerra en Irán “se prolongue” para desviar la atención de Ucrania

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa
    Paula

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes