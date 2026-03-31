Así es el auto estilo Fórmula 1 que puedes manejar en la calle

La idea de tener un monoplaza de Fórmula 1 para uso cotidiano suena a imposible, a sueño o aviso prublicitario. Sin embargo, el concepto se hace realidad con el Ryn FP3, un vehículo que combina diseño extremo, ingeniería ligera y una solución inédita para cumplir con normativas: partir como triciclo y convertirse en auto de cuatro ruedas.

Desarrollado por la startup estadounidense Ryn Motors, este modelo nace con una clara inspiración en los vehículos de competición, con cabina central, estructura tipo halo y una carrocería que replica la estética de la F1. Su objetivo es acercar la experiencia de pista al uso cotidiano, algo históricamente limitado por regulaciones y costos.

La clave del proyecto está en su configuración dual. El FP3 se entrega como un vehículo de tres ruedas, lo que le permite ser homologado como autocycle en mercados como Estados Unidos. Posteriormente, el propietario puede transformarlo en un auto de cuatro ruedas, mejorando su desempeño en circuito y acercándolo aún más a un verdadero Fórmula 1.

En lo técnico, el modelo apuesta por una construcción ultraligera. Utiliza un chasis semi-monocasco con base tubular y paneles de fibra, logrando un peso de apenas 517 kg. Monta un motor de motocicleta Suzuki Hayabusa de 1.340 cc, capaz de entregar 210 hp en su versión estándar, o hasta 290 hp en una variante turbo.

Gracias a esta relación peso-potencia, el desempeño es radical: acelera de 0 a 96 km/h en solo 2,8 segundos y puede generar hasta 2,6 G en curvas, cifras propias de autos de competición. A esto se suma un trabajo aerodinámico que permite generar más de 300 kg de carga, reforzando su comportamiento en pista.

El origen de este tipo de vehículos no es completamente nuevo. Los autos de tres ruedas han existido desde los inicios de la industria por su simplicidad, menor peso y ventajas regulatorias, lo que hoy vuelve a ser clave en proyectos innovadores.

En cuanto a su precio, el FP3 se posiciona como una alternativa relativamente “accesible” dentro del mundo de alto rendimiento: parte en torno a los US$78.499 y puede superar los US$100 mil en su versión más potente.