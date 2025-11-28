BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Aspark Owl Roadster: el descapotable eléctrico de US$3,5 millones

    El hiperdeportivo de la exclusiva marca japonesa tiene 2.000 Hp, va de 0 a 100 km/h en 1,78 segundos y una ingeniería basada en fibra de carbono

     
    Matteo Teti

    El universo de los hiperdeportivos eléctricos tiene un nuevo protagonista que no quiere pasar inadvertido. El Aspark Owl Roadster es la variante descapotable del ya célebre Owl y ha llamado la atención por sus registros de aceleración y su valor.

    Con un precio estimado por sobre los US$3,5 millones, su propuesta es tan radical como su ficha técnica: lujo, diseño futurista y un rendimiento que sobrepasa lo imaginable.

    El roadster de la exclusiva marca japonesa, que planea sacar al mercado apenas 20 unidades, mantiene la misma base mecánica del coupé, con cuatro motores eléctricos que, en conjunto, entregan 1.953 Hp y 1.920 Nm de par.

    Cuenta una batería de NMC de 69 kWh de capacidad y una autonomía de 250 kilómetros. Para una carga rápida a 100 kW del 20% al 80% se toma 45 minutos, y para una lenta a 22 kW necesita tres horas.

    El resultado es una aceleración notable: 0 a 100 km/h en solo 1,78 segundos, 0-200 km/h en 4,76 segundos y 0-300 km/h en apenas 9,74. Su velocidad máxima llega a 413 km/h, aunque para la conducción diaria se limita a 350 km/h para preservar estabilidad y eficiencia.

    Sus medidas son 4.792 mm de largo, 1.935 mm de alto, 1.001 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.757 mm. Su distancia al suelo que oscila entre los 80 y los 160 mm gracias a la suspensión neumática.

    No es un auto para pensado para viajes muy largos, considerando que su maletero es de 50 litros. Su peso es de 2.050 kilos, gracias a su chasis monocasco de fibra de carbono y el uso de materiales ligeros.

    Más sobre:NoticiasAsparkOwl RoadsterDescapotablesautos de lujo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas

    Torres del Paine: circuito donde ocurrió la tragedia se mantiene cerrado por diligencias de la Fiscalía

    Jara suma cita con la ex primera dama Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos

    Gestora chilena HMC prepara apertura de sus operaciones en Argentina

    Patricio Ferreira: DC suspende militancia de alcalde de Alto Hospicio ante denuncia por agresión sexual

    Viña de Eduardo Chadwick se reorganiza: pone en venta campo y despide personal en Caliterra

    Lo más leído

    1.
    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    2.
    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    3.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    4.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    5.
    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Servicios

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Torres del Paine: circuito donde ocurrió la tragedia se mantiene cerrado por diligencias de la Fiscalía
    Chile

    Torres del Paine: circuito donde ocurrió la tragedia se mantiene cerrado por diligencias de la Fiscalía

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Jara suma cita con la ex primera dama Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos

    El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas
    Negocios

    El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas

    Gestora chilena HMC prepara apertura de sus operaciones en Argentina

    El perdonazo del TAG y la economía del atajo

    128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial
    Tendencias

    128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Por qué Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años de prisión

    El temor de Verón ante posibles represalias por el pasillo de espaldas a Central: “Puede terminar con un descenso”
    El Deportivo

    El temor de Verón ante posibles represalias por el pasillo de espaldas a Central: “Puede terminar con un descenso”

    Con Jean Paul Pineda como ejemplo: la dura crítica de Tomatín Rojas al Fondo de Retiro del Sifup

    Nelson Acosta es internado de urgencia en una clínica de Rancagua

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco
    Cultura y entretención

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Putin acepta la propuesta para que Hungría sea la sede de las conversaciones sobre Ucrania
    Mundo

    Putin acepta la propuesta para que Hungría sea la sede de las conversaciones sobre Ucrania

    ¿Dónde está Putin?: La supuesta trama de oficinas clonadas del Kremlin

    Trump afirma que Estados Unidos comenzará “muy pronto” a “detener por tierra” a narcotraficantes venezolanos

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida