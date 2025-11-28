Aspark Owl Roadster: el descapotable eléctrico de US$3,5 millones

El universo de los hiperdeportivos eléctricos tiene un nuevo protagonista que no quiere pasar inadvertido. El Aspark Owl Roadster es la variante descapotable del ya célebre Owl y ha llamado la atención por sus registros de aceleración y su valor.

Con un precio estimado por sobre los US$3,5 millones, su propuesta es tan radical como su ficha técnica: lujo, diseño futurista y un rendimiento que sobrepasa lo imaginable.

El roadster de la exclusiva marca japonesa, que planea sacar al mercado apenas 20 unidades, mantiene la misma base mecánica del coupé, con cuatro motores eléctricos que, en conjunto, entregan 1.953 Hp y 1.920 Nm de par.

Cuenta una batería de NMC de 69 kWh de capacidad y una autonomía de 250 kilómetros. Para una carga rápida a 100 kW del 20% al 80% se toma 45 minutos, y para una lenta a 22 kW necesita tres horas.

El resultado es una aceleración notable: 0 a 100 km/h en solo 1,78 segundos, 0-200 km/h en 4,76 segundos y 0-300 km/h en apenas 9,74. Su velocidad máxima llega a 413 km/h, aunque para la conducción diaria se limita a 350 km/h para preservar estabilidad y eficiencia.

Sus medidas son 4.792 mm de largo, 1.935 mm de alto, 1.001 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.757 mm. Su distancia al suelo que oscila entre los 80 y los 160 mm gracias a la suspensión neumática.

No es un auto para pensado para viajes muy largos, considerando que su maletero es de 50 litros. Su peso es de 2.050 kilos, gracias a su chasis monocasco de fibra de carbono y el uso de materiales ligeros.