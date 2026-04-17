Stellantis cierra planta en Europa para transformarla en polo de economía circular

El grupo Stellantis anunció un profundo cambio en su estrategia industrial en Europa al confirmar el fin de la producción de vehículos en su histórica planta de Poissy, en Francia. La instalación, que actualmente ensambla modelos como el DS3 y el Opel Mokka, dejará de fabricar automóviles hacia 2028 para transformarse en un centro orientado a la economía circular.

La decisión responde a un escenario complejo para la industria automotriz europea, marcado por la sobrecapacidad productiva, la caída de la demanda respecto a niveles prepandemia y el avance de nuevos competidores globales, especialmente desde China.

La reconversión es producto de una caída sostenida de la producción de vehículos en Poissy: de las 145 mil unidades de 2023, se pronostican 65 mil en 2027.

En lugar de cerrar completamente la planta, Stellantis optó por reconvertirla mediante una inversión cercana a los 100 millones de euros. El objetivo es transformar Poissy en un polo industrial enfocado en nuevas actividades vinculadas al ciclo de vida del vehículo, alineadas con su estrategia de sostenibilidad.

Entre las principales funciones que asumirá el recinto destacan la producción de piezas y componentes para otros modelos del grupo, así como el desarrollo de actividades de posventa. A esto se suman procesos clave de economía circular, como el desmontaje de vehículos al final de su vida útil, la recuperación y reutilización de piezas, y el reciclaje de materiales.

Además, el centro incorporará tecnologías avanzadas como la impresión 3D para la fabricación de piezas en series cortas o prototipos, junto con la preparación y adaptación de vehículos especiales. Esta reconversión busca extender la vida útil de los componentes, reducir residuos y optimizar el uso de recursos dentro de la industria.

GREG

El cambio también tendrá impacto en el empleo. Actualmente, la planta cuenta con cerca de 1.600 trabajadores, cifra que se ajustará progresivamente en los próximos años, reduciéndose hasta en un tercio. El proceso incluirá el ofrecimiento de jubilaciones anticipadas voluntarias.

Con esta transformación, Stellantis no solo redefine el futuro de una de sus fábricas más emblemáticas, sino que también refuerza su apuesta por un modelo industrial más sostenible, en línea con los desafíos ambientales y económicos que enfrenta el sector automotriz a nivel global.