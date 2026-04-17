La dura defensa del ministro Rabat ante Ramiro Mendoza a su propuesta de control ético obligatorio para abogados

Un intenso debate fue el que se formó este jueves en un seminario organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) con la finalidad de abordar los lineamientos del gobierno en el ámbito judicial. En la instancia participaron el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza. Ambos compartieron sus ideas en una conversación que fue moderada por el académico Sebastián Soto.

El secretario de Estado señaló que para el gobierno es una prioridad reformar el sistema de nombramientos judiciales para evitar las “ malas prácticas que se han observado ” y lo que ha llevado a la “crisis” del sistema judicial.

Foto: CEP. Mabel Maldonado

La reforma judicial es uno de los principales ejes para el Ejecutivo. De hecho, este jueves, Rabat llegó hasta la Comisión de Constitución del Senado para explicar las indicaciones que presentará el Ejecutivo en esta reforma que está en su segundo trámite. En las novedades que traen las enmiendas de Rabat está la inclusión de un factor aleatorio, ya que para los nombramientos de supremos, si el Senado rechaza la propuesta del Ejecutivo, el cupo se sorteará entre los otros cuatro integrantes de la quina.

Sin embargo, el debate se volvió candente al momento en que Rabat abordó, ante un público de mayoría abogados, el control ético universal que quiere instalar para todos los letrados, incluso si no están colegiados en el gremio que preside el mismo Mendoza.

El plan de Rabat, que se discutirá en particular en el Senado, es que los abogados puedan ser controlados éticamente por los juzgados civiles, en procedimiento breve y sumario, e incluir sanciones pecuniarias y, en casos graves, la suspensión de hasta por tres años del título profesional . “Me parece no es justo que los abogados que no estén colegiados no estén sujetos a un control ético efectivo”, partió diciendo el ministro, y luego expuso el detalle de su planteamiento..

El excontralor Mendoza, quien fuera profesor de Derecho Administrativo del ministro Rabat, habló después del jefe de Justicia y utilizó su exposición para criticar dicha iniciativa. “Voy a transpirar por la herida. El problema ético no es un problema de los abogados, es un problema de las profesiones liberales. Los médicos que hicieron la fiesta de las licencias médicas tienen problemas éticos, aparte de ser delincuentes. La asociatividad voluntaria no puede imponer a los abogados no colegiados el control ético de sus conductas. Pero no puede dejar de haber un control ético de los abogados, ni de los médicos, ni de los ingenieros ni de los arquitectos”, dijo Mendoza.

El presidente del Colegio de Abogados marcó evidentes distancias con los planteamientos de Rabat y mencionó ante los asistentes del CEP que dejar ese control para la Fiscalía Judicial y que además puedan hacer dictámenes éticos “ está completamente alejado de la realidad ”. En esa línea, afirmó que la problemática ética ya está contemplada en el artículo 19 número 16 de la Constitución. “Los abogados pueden ser perseguidos en sede judicial ordinaria”, dijo.

Foto: CEP. Mabel Maldonado

“Un control ético universal, tribunales formados por miembros de las profesiones y que se constituyan cuando exista la convocatoria es mucho más sensato que jurisdicción ética, mejor que el juicio sumario, que dictámenes éticos de los fiscales de la Corte Suprema”, dijo Mendoza. El líder del gremio también criticó la propuesta de entregar legitimación activa para que el Colegio de Abogados pueda denunciar actos contrarios a la ética, ya que dijo que con la normativa actual “cualquiera de nosotros puede denunciar una mala praxis”.

“Un delincuente abogado no puede seguir siendo abogado después de dos o tres años de suspensión, hay que sacarlo del ejercicio. Pero eso hay que hacerlo bien, con una ley que contemple con claridad los recursos”, cerró el excontralor.

La contundente respuesta de Rabat

A su turno, el ministro Rabat evidenció su carácter y respondió con dureza para defender su propuesta. “ Sin lugar a dudas estoy con la inocencia del que por primera vez está en un cargo público, pero oigo a Ramiro con cariño y me da pena . Porque entonces mejor cerremos la puerta y nos vamos. Tenemos que actuar. Ramiro: ¿cuánto nos cuesta hacer una comisión o un tribunal de disciplina para profesiones liberales? Y tenemos abogados hoy día que no están sujetos a un control ético efectivo y eso es simplemente insoportable. ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos a tener la comisión ética en cinco, diez, quince años más con el financiamiento, con jueces, con recursos, con procedimientos, o atacamos el problema hoy día? Ese es el problema”, dijo, golpeando la mesa.

“Detrás de cada acto de corrupción que hay hoy en día en un tribunal de justicia, hay un abogado”, añadió el secretario de Estado, haciendo referencia a los casos que investiga la Fiscalía y que han golpeado a exsupremos y exmagistrados de la Corte de Santiago.

Rabat también tuvo una respuesta para la crítica sobre la legitimación activa del Colegio de Abogados. “ Se me dice que cualquiera tiene legitimación activa, pero, por favor, eso es retórica . Si queremos que los Colegios de Abogados tengan un rol activo en la sociedad tienen que ejercer la legitimación activa, no se lo pidamos al resto de los ciudadanos. Para eso está el Colegio de Abogados, precisamente, para que salgan a enfrentar estos problemas éticos y no nos quedemos en la necesidad de que todas las profesiones liberales tengamos un consejo ético que resuelva los problemas. ¿Cuándo? Cuando nos pongamos de acuerdo y resolvamos esto en 30 años. ¡Es que eso no son soluciones!”.

Foto: CEP. Mabel Maldonado

“Estoy con la inocencia de quien está recién entrando al servicio público y cree que puede resolver los temas”, cerró, reiterando su comentario inicial. La metáfora hace referencia a que Rabat es primera vez que incursiona en política, ya que, antes de que lo llamara el Presidente Kast, durante más de tres décadas ha estado dedicado a ejercer como abogado en un estudio privado.

Este viernes, Rabat volvió a insistir en el punto al ser consultado por su propuesta en una actividad en el Registro Civil. “En la actualidad somos testigos de una situación bastante lamentable. Detrás de cada acto de corrupción que vemos en los tribunales de Justicia existe un abogado, y si ese abogado no se encuentra colegiado en el Colegio de Abogados respectivo, está exento de un control ético eficaz”, dijo.

“Nosotros creemos, como un eje del Ministerio de Justicia, en la probidad y en la transparencia. Y ese eje también nos obliga a todos los abogados a estar sujetos a un control disciplinario que sea eficiente y que sea efectivo”, agregó.