    Aznom L’Epoque: la extravagante limusina eléctrica de 8 metros

    El modelo presentado por Aznom apuesta por el lujo clásico, seis plazas y una mecánica eléctrica de autonomía extendida con 1.000 caballos.

     

    Aznom presentó el conceptual L’Epoque, un vehículo que rompe con las proporciones habituales de la industria y mira directamente al pasado. Inspirado en los grandes coupés de las décadas de 1920 y 1930, este vehículo fue pensado para ser conducido por un chofer y ofrecer a sus ocupantes una experiencia centrada en el viaje más que en la velocidad.

    El L’Epoque roza los ocho metros de largo y supera con holgura el metro ochenta de altura. Sus ruedas, de casi un metro de diámetro, refuerzan una presencia difícil de ignorar. Las dimensiones obligan a una arquitectura clásica, con chasis de largueros y travesaños, más cercana a una limusina que a un automóvil convencional.

    En el apartado mecánico, Aznom optó por cuatro motores eléctricos, uno por rueda, que entregan en conjunto 1.000 caballos de potencia. No es un eléctrico puro: incorpora un motor V6 que actúa como generador para recargar una batería de 100 kWh, bajo el esquema de autonomía extendida.

    El interior está configurado para seis personas en disposición 2+2+2. Las plazas traseras funcionan como un sofá, mientras que las centrales son sillones reclinables. No hay protagonismo de pantallas ni sistemas digitales visibles; el foco está puesto en materiales, espacio y comodidad.

    “La idea es transformar un desplazamiento en una experiencia relajante. Hemos imaginado el L’Epoque como una suite exclusiva, donde el confort prevalece por sobre la velocidad o la tecnología”, aseguró Alessandro Camaroli, director de diseño de Camal Studio.

    El modelo, por ahora, es un ejercicio conceptual. Sin embargo, Aznom no descarta producir una unidad única o una serie muy limitada, con interiores definidos junto a cada cliente.

    Más sobre:NoticiasAznomL’Epoqueautos de lujoconcept carelectromovilidad

