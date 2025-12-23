SUSCRÍBETE POR $1100
    Baic entra en la recta final de su regreso a Chile con las primeras unidades ya en el país

    Cerca de 200 vehículos arribaron durante diciembre como antesala del relanzamiento oficial de la marca, que volverá al mercado chileno el próximo 8 de enero.

     

    Ya comienza a materializarse el retorno de Baic al mercado automotor chileno. Lo hace con la llegada de las primeras unidades al país, un hito que marca una de las últimas etapas antes de su presentación oficial. La nueva operación local de la firma de origen chino estará liderada por el Grupo Automotriz Magna y se sustenta en una estrategia de largo plazo, respaldada por una inversión superior a los US$20 millones entre 2025 y 2026.

    Durante el mes de diciembre se concretaron los primeros desembarques, que en total suman cerca de 200 unidades. El arribo se realizó de forma escalonada, comenzando por los modelos BJ30 y BJ30 HEV, a los que posteriormente se sumaron los SUV X35 y X55, junto al sedán eléctrico EU5. En los próximos días se espera la llegada de los últimos embarques de esta etapa inicial, correspondientes a los modelos BJ40, BJ40 PRO, BJ60 y X7, completando así el portafolio con el que la marca retomará oficialmente su presencia en el país.

    “Que las primeras unidades ya estén en Chile es una señal concreta de que este proyecto avanza con pasos firmes. Nuestro foco ha sido preparar una operación sólida desde el primer día, con productos competitivos, una red robusta y un fuerte respaldo en posventa, para entregar confianza tanto a clientes como a nuestros socios comerciales”, afirmó Renato Rivas, gerente general de Grupo Automotriz Magna en Chile.

    Considerado el quinto mayor fabricante de automóviles de China, Baic regresa a Chile con una oferta inicial compuesta por nueve modelos en los segmentos SUV, sedán y off-road, combinando modelos ya conocidos con nuevas incorporaciones orientadas a distintos perfiles de clientes.

    A los vehículos ya conocidos por el público local, como el X35, X55, X7 y BJ40, se sumarán los U5 Plus y EU5 Plus, orientados a flotas, además de los nuevos BJ30, BJ40 PRO y BJ60. Todos estos estarán en la presentación que hará la marca el 8 de enero próximo.

    En paralelo al arribo de los vehículos, la marca ha definido una estructura comercial y de posventa que permitirá respaldar su operación desde el inicio. La marca contará en su fase inicial con una red de 14 puntos de venta y servicio, operados por 11 empresas concesionarias, con cobertura desde Antofagasta hasta Punta Arenas, con el objetivo de asegurar cercanía, disponibilidad y soporte a nivel nacional. En los próximos meses, esta red se ampliará hasta alcanzar 20 puntos de atención.

    Además, como parte del proceso de preparación para el relanzamiento, recientemente se desarrollaron jornadas de capacitación para los equipos de venta de la red.

