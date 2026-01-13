SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Baic también le hace espacio al segmento de pasajeros, flotas y la electrificación

    La marca china regresa a Chile con un portafolio de nueve modelos. Los SUV y los offroad lideran el desembarco, pero no se olvidan del U5 Plus y el EU5 100% eléctrico, que apuntan a un público más masivo

     

    En el relanzamiento de Baic en Chile las luces del evento fueron para las gamas off-road (X35, X55 y X7) y SUV (BJ30, BJ40, BJ40 Pro y BJ60), sin embargo el portafolio de la marca de origen chino también incluye dos modelos que reflejan su apuesta por la eficiencia, la tecnología y la electromovilidad: el sedán U5 Plus y el EU5 100% eléctrico.

    Baic U5 Plus

    Una alternativa moderna y accesible dentro del segmento de los sedanes, que mide 4.660 mm de largo, 1.820 mm de ancho y 1.480 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.670 y un maletero de 430 litros.

    Tiene un motor 1.5 de 111 Hp y 142 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades o una automática CVT, según versión. Todas las versiones cuentan con frenos de disco en las cuatro ruedas, llantas de aleación de 16 pulgadas y dirección asistida eléctrica, ofreciendo un manejo estable y seguro en ciudad y carretera.

    En cuanto a seguridad, el U5 Plus ofrece de serie cuatro airbags, frenos ABS con distribución electrónica EBD y asistencia de frenado EBA, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold y monitoreo de presión de neumáticos.

    Según versión, además, incluye control crucero, cámara de retroceso o visión 360°, sensores de estacionamiento, monitoreo de punto ciego y alerta de cambio involuntario de carril, reforzando la protección activa y la confianza al volante.

    Adentro, cuenta con pantalla central táctil de 12,3”, panel de instrumentos digital de 7”, conectividad mediante CarPlay y CarbitLink, Bluetooth y puertos USB para carga, además de un volante multifunción forrado en cuero, climatización con salidas de aire traseras, acceso y encendido sin llave, sunroof según versión y una cuidada ambientación que prioriza la comodidad de los ocupantes.

    ¿Cuánto cuesta el Baic U5 Plus 2026? Tendrá un precio de entrada desde $11.490.00.

    Baic EU5

    Es la propuesta 100% eléctrica de la marca es un sedán de 4.650 mm de largo, 1.820 mm de ancho, una distancia entre ejes de 2.670 mm y un maletero de 430 litros.

    Impulsado por un motor eléctrico de 161 Hp y 240 Nm de torque, incorpora una batería de litio fabricada por CATL de 49,6 kWh, que le permite alcanzar una autonomía de hasta 401 kilómetros bajo ciclo NEDC. Su sistema admite carga rápida, pasando del 30% al 80% en aproximadamente 30 minutos, mientras que una carga completa en corriente alterna toma cerca de nueve horas.

    El modelo cuenta con selector rotativo de marchas, modo de conducción deportiva y sistema de recuperación de energía de frenado, optimizando la eficiencia y la experiencia de manejo en distintos escenarios.

    El ítem seguridad incluye frenos de disco, control electrónico de estabilidad y tracción, asistencia de frenado de emergencia, asistente de partida en pendiente, control de descenso y freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold, además de airbags frontales y laterales tipo cortina, monitoreo de presión de neumáticos, alertas de cinturón para todas las plazas, sensores de estacionamiento traseros, cámara de retroceso y advertencia acústica para peatones a baja velocidad, reforzando la protección activa y pasiva.

    En el interior posee un pantalla central de 9 pulgadas, sistema de interconexión con smartphone, climatización eléctrica, asientos con tapiz PVC y respaldo trasero abatible. A ello se le agrega sunroof eléctrico, llantas de aleación de 17 pulgadas, espejos eléctricos calefaccionados, ventanas eléctricas en las cuatro puertas y una cuidada iluminación exterior con luces diurnas LED.

    ¿Cuál es el costo del Baic EU5 2026? Estará disponible en Chile desde $22.790.000.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosBAICU5 PlusEU5SedanesAutos eléctricosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Vamos a hacerle un homenaje a las personas que salvaron a Chile”: Zamora celebra absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    El efecto del estallido en la ciudad y el fin de las contribuciones: los lineamientos de Iván Poduje, favorito para el Minvu

    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast

    Opción de Carter en Seguridad desata críticas en la derecha y abre flanco a Kast en antesala de anuncio de gabinete

    Trama bielorrusa: la incidentada declaración en que Eduardo Lagos terminó sin abogado y denunciando al fiscal del caso

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Vamos a hacerle un homenaje a las personas que salvaron a Chile”: Zamora celebra absolución de Claudio Crespo en caso Gatica
    Chile

    “Vamos a hacerle un homenaje a las personas que salvaron a Chile”: Zamora celebra absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    El efecto del estallido en la ciudad y el fin de las contribuciones: los lineamientos de Iván Poduje, favorito para el Minvu

    Opción de Carter en Seguridad desata críticas en la derecha y abre flanco a Kast en antesala de anuncio de gabinete

    Sonami prevé leve baja en el precio promedio del cobre para 2026
    Negocios

    Sonami prevé leve baja en el precio promedio del cobre para 2026

    FNE extiende investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por Mountain Capital Partners

    El estudio que ha citado Codelco para defender alianza con SQM prevé ganancias para la estatal por US$ 603 millones a 2030

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Arbeloa marca diferencias con Xabi Alonso en su presentación en Real Madrid: “Queremos un Vinicius que disfrute y baile”
    El Deportivo

    Arbeloa marca diferencias con Xabi Alonso en su presentación en Real Madrid: “Queremos un Vinicius que disfrute y baile”

    Sebastián Keitel aprueba a Natalia Duco como futura ministra de Deporte de Kast: “Fue el nombre que yo di y que apoyaré”

    Nuevo golpe para Damián Pizarro: Le Havre rescinde su préstamo con Udinese de forma anticipada y deberá buscar club

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local
    Cultura y entretención

    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local

    Un salto a lo grande: Paloma Salas anuncia su primer show en el Teatro Caupolicán

    BTS: las grandes estrellas del k-pop anuncian su regreso a Chile

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast
    Mundo

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast

    Trump insta a los manifestantes en Irán a “tomar las instituciones”: “La ayuda está en camino”

    ONU pide a Estados Unidos una “investigación independiente” sobre la muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender