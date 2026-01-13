Baic también le hace espacio al segmento de pasajeros, flotas y la electrificación

En el relanzamiento de Baic en Chile las luces del evento fueron para las gamas off-road (X35, X55 y X7) y SUV (BJ30, BJ40, BJ40 Pro y BJ60), sin embargo el portafolio de la marca de origen chino también incluye dos modelos que reflejan su apuesta por la eficiencia, la tecnología y la electromovilidad: el sedán U5 Plus y el EU5 100% eléctrico.

Baic U5 Plus

Una alternativa moderna y accesible dentro del segmento de los sedanes, que mide 4.660 mm de largo, 1.820 mm de ancho y 1.480 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.670 y un maletero de 430 litros.

Tiene un motor 1.5 de 111 Hp y 142 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades o una automática CVT, según versión. Todas las versiones cuentan con frenos de disco en las cuatro ruedas, llantas de aleación de 16 pulgadas y dirección asistida eléctrica, ofreciendo un manejo estable y seguro en ciudad y carretera.

En cuanto a seguridad, el U5 Plus ofrece de serie cuatro airbags, frenos ABS con distribución electrónica EBD y asistencia de frenado EBA, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold y monitoreo de presión de neumáticos.

Según versión, además, incluye control crucero, cámara de retroceso o visión 360°, sensores de estacionamiento, monitoreo de punto ciego y alerta de cambio involuntario de carril, reforzando la protección activa y la confianza al volante.

Adentro, cuenta con pantalla central táctil de 12,3”, panel de instrumentos digital de 7”, conectividad mediante CarPlay y CarbitLink, Bluetooth y puertos USB para carga, además de un volante multifunción forrado en cuero, climatización con salidas de aire traseras, acceso y encendido sin llave, sunroof según versión y una cuidada ambientación que prioriza la comodidad de los ocupantes.

¿Cuánto cuesta el Baic U5 Plus 2026? Tendrá un precio de entrada desde $11.490.00.

Baic EU5

Es la propuesta 100% eléctrica de la marca es un sedán de 4.650 mm de largo, 1.820 mm de ancho, una distancia entre ejes de 2.670 mm y un maletero de 430 litros.

Impulsado por un motor eléctrico de 161 Hp y 240 Nm de torque, incorpora una batería de litio fabricada por CATL de 49,6 kWh, que le permite alcanzar una autonomía de hasta 401 kilómetros bajo ciclo NEDC. Su sistema admite carga rápida, pasando del 30% al 80% en aproximadamente 30 minutos, mientras que una carga completa en corriente alterna toma cerca de nueve horas.

El modelo cuenta con selector rotativo de marchas, modo de conducción deportiva y sistema de recuperación de energía de frenado, optimizando la eficiencia y la experiencia de manejo en distintos escenarios.

El ítem seguridad incluye frenos de disco, control electrónico de estabilidad y tracción, asistencia de frenado de emergencia, asistente de partida en pendiente, control de descenso y freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold, además de airbags frontales y laterales tipo cortina, monitoreo de presión de neumáticos, alertas de cinturón para todas las plazas, sensores de estacionamiento traseros, cámara de retroceso y advertencia acústica para peatones a baja velocidad, reforzando la protección activa y pasiva.

En el interior posee un pantalla central de 9 pulgadas, sistema de interconexión con smartphone, climatización eléctrica, asientos con tapiz PVC y respaldo trasero abatible. A ello se le agrega sunroof eléctrico, llantas de aleación de 17 pulgadas, espejos eléctricos calefaccionados, ventanas eléctricas en las cuatro puertas y una cuidada iluminación exterior con luces diurnas LED.

¿Cuál es el costo del Baic EU5 2026? Estará disponible en Chile desde $22.790.000.