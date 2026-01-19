BMW M pone fecha al fin del motor a combustión: su era eléctrica comienza en 2027

El rugido característico de BMW M empieza a transformarse. La marca alemana confirmó que a partir de 2027 sus modelos deportivos serán exclusivamente eléctricos, marcando un giro profundo en una historia ligada por décadas a la combustión interna. El desafío es claro: mantener la identidad M en un escenario donde la energía ya no proviene de la gasolina.

La decisión se enmarca en la llegada de una nueva generación de modelos desarrollados sobre la plataforma Neue Klasse, una base creada desde cero para vehículos eléctricos. Según la compañía, el objetivo es llevar la experiencia de manejo propia de BMW M a un formato eléctrico, sin perder respuesta, control ni uso cotidiano.

“El próximo paso establecerá un nuevo referente en el segmento de alto rendimiento. Con esta tecnología llevamos la experiencia de conducción M a otro nivel, con autos listos para el circuito y también para el día a día”, aseguró Franciscus van Meel, director general de BMW M GmbH.

Cuatro motores y control central

El sistema BMW M eDrive contempla un motor eléctrico por rueda, gestionados por un control central denominado “Heart of Joy”. Esta configuración permite regular de forma precisa el par y la potencia en cada rueda, mejorando tracción, estabilidad y recuperación de energía incluso en conducción exigente.

El esquema combina características de la tracción trasera y la integral. Además, el eje delantero puede desacoplarse por completo, manteniendo el comportamiento clásico de BMW M y favoreciendo la eficiencia en trayectos largos.

Batería, electrónica y nuevos materiales

Los futuros BMW M eléctricos contarán con una batería de más de 100 kWh útiles y tecnología de 800 voltios, lo que permite cargas más rápidas y un rendimiento constante en calle y pista. La batería será parte estructural del chasis, aumentando la rigidez del conjunto.

En paralelo, la marca incorporará fibras naturales en lugar de fibra de carbono en algunas piezas, un material con menor huella ambiental y que BMW M viene probando en el automovilismo desde 2019.

Con modos de manejo específicos, cambios simulados y una nueva identidad sonora, BMW M busca que la electrificación no elimine la emoción, sino que la exprese de otra forma.