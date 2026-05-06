Caterham Seven Miami Special Edition: exclusividad, ligereza y F1

Previo a la reciente edición del Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno, que se corrió el último domingo,, Caterham Cars presentó una de sus creaciones más exclusivas: el Seven Miami Special Edition, una serie limitada que rinde homenaje al ambiente único del evento y a la cultura automovilística de la ciudad.

Desarrollado sobre la base del Caterham Seven R, este modelo destaca por su estética personalizada. La carrocería luce un acabado Aqua exclusivo, acompañado de gráficas en rosa vibrante y blanco que evocan el estilo característico de Miami. Detalles como la silueta del circuito en la zaga y el nombre de la ciudad refuerzan su identidad única.

El carácter especial también se traslada al interior, donde los reposacabezas bordados y una placa numerada individual subrayan su exclusividad. Cada unidad, ensamblada a mano en el Reino Unido, incluye además una placa en el compartimento del motor con las firmas de los técnicos responsables, un guiño al proceso artesanal que define a la marca.

En el apartado mecánico, el Seven Miami Special Edition mantiene la esencia purista de Caterham. Está impulsado por un motor atmosférico Ford Duratec de 2.0 litros que entrega 210 CV a 7.600 rpm, asociado a una caja manual de cinco velocidades. Gracias a su bajo peso, logra una relación de 375 CV por tonelada, lo que se traduce en una aceleración de 0 a 96 km/h en solo 3,8 segundos y una velocidad máxima de 219 km/h.

Concebido exclusivamente para uso en circuito, este modelo pone el foco en la experiencia de conducción pura, donde la ligereza y la respuesta directa son protagonistas. Su comportamiento ágil y preciso lo posiciona como una máquina pensada para entusiastas que buscan sensaciones sin filtros.

Limitado a solo 12 unidades, de las cuales 10 estarán disponibles en Estados Unidos, el Seven Miami Special Edition captura la esencia del GP de Miami con una pieza de colección.