    Chery presenta Himla Camping en Latinoamérica: la pickup pensada para la vida al aire libre

    Ideal para salir de vacaciones, esta edición especial presenta soluciones modulares pensadas para la aventura, la habitabilidad y la resistencia.

     

    Los paisajes de la alta montaña de Chile fueron el escenario escogido por Chery para presentar al mercado latinoamericano su primera camioneta, la Himla.

    La ocasión también sirvió para exhibir la edición de camping del modelo, que concentró buena parte de la atención de los asistentes, debido a su reimaginación de una pickup concebida no solo como herramienta de trabajo, sino como alternativa para la vida al aire libre.

    Como vehículo, la camioneta se mueve con soltura por la ciudad y el campo, pero también le entrega a sus usuarios la opción de conectarse con la naturaleza, con cordilleras, altiplanos, rutas de ripio y largas travesías.

    La edición de camping Himla responde a este contexto mediante un sistema de kits de modificación desarrollados de fábrica, que permiten transformar el vehículo según las necesidades de sus pasajeros.

    El eje del conjunto es la cubierta expandible de alta capacidad para la caja trasera. Fabricada con perfiles de aluminio de alta resistencia, combina bajo peso y gran robustez, ofreciendo protección eficaz contra polvo y agua, además de ampliar de forma significativa el espacio utilizable.

    Su estructura incorpora anclajes preinstalados para portaequipajes y módulos adicionales, como tiendas eléctricas o toldos envolventes de 270°. Con una capacidad de carga estática de hasta 300 kg, el sistema resulta ideal tanto para campamentos familiares como para expediciones de larga distancia.

    El portaequipajes de techo, construido en aleación de aluminio, es clave para garantizar estabilidad y seguridad en terrenos irregulares. A diferencia de soluciones convencionales, el sistema de la Himla utiliza interfaces estandarizadas que aseguran una fijación precisa entre la cubierta, la tienda y los accesorios, convirtiendo a la camioneta en una plataforma modular, sólida y completamente personalizable.

    La tienda eléctrica representa el mayor avance en términos de confort y uso cotidiano. Desarrollada con perfiles de aluminio y materiales compuestos de PET, está diseñada para resistir condiciones extremas: soporta vientos de hasta nivel 12 en la escala Beaufort cuando está cerrada y hasta nivel 9 cuando se encuentra desplegada, con una capacidad de carga estática de 300 kilos.

    Su apertura y cierre automáticos mediante un solo botón permiten disponer en segundos de un espacio seguro, seco y confortable para el descanso. A esto se suma el toldo lateral de 270°, que cubre 8,3 m² y resiste vientos de hasta nivel 5, creando una verdadera sala de estar al aire libre para cocinar, compartir o refugiarse del sol y la lluvia.

    Elementos como la hamaca integrada, con capacidad de hasta 150 kg, refuerzan el vínculo con la cultura latinoamericana del descanso y la vida al aire libre. En tanto, el deflector iluminado mejora la visibilidad y la seguridad en recorridos nocturnos, mientras aporta una atmósfera cálida al campamento. El estribo eléctrico inteligente, con capacidad de 300 kg por lado, facilita el acceso al vehículo y mantiene la cabina limpia en condiciones adversas.

