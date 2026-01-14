Colina suma motos eléctricas Gogoro 2 Plus a la seguridad comunal

Sin ruidos y con recarga en segundos. Así comenzaron a circular en Colina las nuevas motos eléctricas que se integran a las labores de seguridad municipal.

La iniciativa convierte a la comuna en la primera de carácter rural en la Región Metropolitana en implementar este tipo de tecnología, sumando una herramienta distinta al trabajo preventivo que se realiza en terreno.

Durante la presentación, la alcaldesa Isabel Valenzuela destacó el trabajo conjunto que permitió concretar el proyecto. “Tenemos que seguir trabajando todos, sector público y privado, por la seguridad de la comuna”, manifestó.

Felipe Silva, representante de Gogoro en Chile, agregó que “on el costo mensual total de un solo auto equipado para labores de seguridad, Colina podría contar con hasta 10 motos eléctricas con energía incluida, lo que permite un uso más eficiente de los recursos y mayor presencia en la calle”.

Los vehículos corresponden al modelo Gogoro 2 Plus, con una autonomía cercana a los 70 kilómetros y una velocidad máxima de 95 km/h. Su principal característica es el sistema de intercambio de baterías, operado a través de la red de Copec Voltex.

El procedimiento toma cerca de 30 segundos: se retiran las baterías descargadas y se reemplazan por dos completamente cargadas, evitando tiempos de espera por recarga.