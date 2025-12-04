Comienza la subasta del Ford GT 2005 del actor Paul Walker

Atentos, fanáticos del cine y los autos: uno de los Ford GT más raros de la historia está a la venta. Se trata del modelo 2005 que fue propiedad de Paul Walker, el reconocido actor de Rápido y Furioso, quien falleció en un accidente automovilístico en noviembre de 2013. Desde entonces no se supo nada del automóvil y tras años perdido, hoy reaparece en una subasta que ya está dando que hablar.

Este GT no es cualquier auto. Es uno de los 14 fabricados en Rojo Mark IV sin las clásicas franjas de competición. Su kilometraje es sorprendentemente bajo: solo 3.701 millas, menos de 6.000 kilómetros. Casi un auto nuevo, considerando que tiene casi dos décadas encima.

El vehículo combina historia y rendimiento. Bajo el capó lleva un motor V8 sobrealimentado de 5,4 litros, con caja manual de seis velocidades. Además, incluye mejoras aftermarket: amortiguadores Penske, llantas ADV.1 de 19 y 20 pulgadas, cuerpo de mariposa Accufab, ECU recalibrada y un sistema de escape de repuesto. Todo esto aumenta la potencia más allá de los 550 caballos de fuerza del modelo original.

El interior, en cambio, se mantiene fiel a su origen: asientos Sparco, equipo de sonido McIntosh, volante y cuadro de instrumentos originales, tapicería de cuero ébano y alfombrillas de goma que protegen el piso de aluminio. También conserva las llantas forjadas BBS de fábrica, muy apreciadas por los coleccionistas.

La subasta, organizada por Bring a Trailer, ya supera los 562 mil dólares. La casa promete que seguirá recibiendo ofertas durante los próximos días.

Este GT es más que un auto: es una mezcla de velocidad, diseño y nostalgia. Una joya que acelera el corazón de cualquier fanático de Paul Walker, de los superdeportivos o de la saga Rápido y Furioso.