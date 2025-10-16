Cupra celebra: un millón de autos en siete años

Cupra alcanzó un nuevo hito en su corta pero intensa historia, luego que en la planta de Martorell se finalizara la producción de su automóvil número un millón.

En apenas siete años desde su fundación, la marca que representa la gama deportiva de Seat, celebra que su visión ha encontrado un lugar dentro del exigente mercado automotriz.

El logro se consiguió con el modelo Formentor e-Hybrid en color Magnetic Tech mate, símbolo del nuevo lenguaje de diseño de la marca y de su apuesta por la electromovilidad.

Este modelo híbrido enchufable combina un motor 1.5 TSI con un propulsor eléctrico y una batería de 19,7 kWh, que entrega 272 hp de potencia y consolida la promesa de Cupra de unir emoción y sostenibilidad.

FERRAN NADEU

“Alcanzar este hito es una demostración de la visión atrevida y la pasión incansable que impulsa nuestra marca. También refleja el compromiso con la innovación, la electrificación y el futuro de la movilidad”, dijo Markus Haupt, CEO de Cupra.

Además del Formentor, la marca del Grupo Volkswagen cuenta con los modelos Ateca, León, Born, Tavascan y Terramar, a los que en 2026 sumará Raval, un urbano eléctrico.

Para celebrar este logro, la compañía sorteará un Formentor e-Hybrid entre sus empleados.

En la fabrica de Martorell se mantiene como el corazón de la transformación eléctrica de Cupra y del Grupo Volkswagen en España. En conjunto con PowerCo y el proyecto Future: Fast Forward, la marca lidera una inversión de 10 mil millones de euros, de los cuales 3.000 se destinan a la electrificación de la planta catalana.

La línea 1 ya se prepara para producir los futuros Raval y Volkswagen ID. Polo, que saldrán al mercado en 2026.