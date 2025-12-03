DAF Chile y ANAC acuerdan impulsar la movilidad sostenible con tecnología Euro 6

La entrada en vigencia de la nueva normativa Euro 6, que comenzará a aplicarse en enero de 2026 y establece reducciones importantes en las emisiones contaminantes, impulsa un transporte más eficiente y seguro en el país. En este contexto, DAF Chile, junto con SKC y la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), firmaron un acuerdo de colaboración para acelerar la incorporación de esta tecnología en camiones y buses pesados.

La tecnología Euro 6 permite reducir hasta un 93% de óxidos de nitrógeno (NOx) y un 95% de material particulado, en comparación con Euro 5, además de mejorar el consumo de combustible hasta en un 10%.

Hoy existen más de 800 camiones DAF con motores Euro 6 operando en Chile durante los últimos cinco años.

El acuerdo contempla la difusión de los beneficios de la norma y la capacitación de conductores y profesionales del transporte, fortaleciendo la formación de capital humano y promoviendo un ecosistema logístico más tecnológico.

Entre las ventajas de los vehículos Euro 6 se incluyen sistemas de seguridad activa y pasiva, como frenado de emergencia AEBS, control de estabilidad, asistentes de arranque en pendiente y alertas de cambio de carril, que elevan los estándares de seguridad vial para conductores, pasajeros y peatones.

Según Gonzalo Labbé, gerente general de DAF Chile, “este acuerdo nos permite avanzar en eficiencia energética, reducción de emisiones y modernización del transporte pesado, generando beneficios ambientales, operativos y de seguridad”.

Mientras que Sebastián de Cárcer, presidente de ANAC, destacó “nuestro foco está en avanzar hacia una movilidad inteligente y sostenible como política transversal en Chile. Trabajamos para que todo el sector incorpore tecnologías avanzadas que permitan reducir emisiones, optimizar la eficiencia, mejorar la logística a nivel país y masificar el acceso a vehículos más seguros, equipados y limpios”.