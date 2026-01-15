¿De qué se trata la Ley de Retrofit que regula la conversión de autos convencionales a eléctricos?

Con la entrada en vigencia de la ley de retrofit, Chile da un salto importante en materia de electromovilidad. Desde hoy, el país cuenta con un marco legal que regula la conversión de vehículos de combustión interna a eléctricos, una práctica que hasta ahora se realizaba con altos niveles de informalidad.

La norma, aprobada por unanimidad en el Congreso, modifica la Ley de Tránsito 18.290 y faculta al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) para autorizar talleres, regular los procedimientos y fiscalizar las reconversiones que afecten sistemas relevantes para la seguridad vial.

El objetivo es claro: exigir que este tipo de transformaciones solo se realicen en establecimientos autorizados, con componentes certificados y controles posteriores antes de permitir la circulación en vías públicas. La ley también contempla sanciones para talleres que operen fuera de norma y para vehículos modificados que no cumplan los requisitos exigidos.

El nuevo marco legal se complementa con un reglamento técnico que comenzará a regir este año. Este documento definirá en detalle los requisitos de equipamiento, capacitación del personal, certificación de kits y validación de normas internacionales.

Foto: Freepik FRIMU EUGEN

Desde el Ministerio explican que la ley responde a una observación previa de la Contraloría General de la República, que había señalado que el MTT no contaba con facultades legales para habilitar talleres de retrofit. Esa situación mantuvo durante años a la actividad en un limbo regulatorio.

Antes de esta ley, existían en Chile empresas y proyectos capaces de reconvertir vehículos, pero sin un procedimiento oficial para homologarlos como eléctricos ni un marco claro de responsabilidades.

Con la entrada de la norma y la futura aplicación del reglamento, Chile se convierte en el primer país de América Latina con un marco legal integral para el retrofit, en un contexto regional donde esta alternativa avanza como opción más accesible frente al alto costo de un vehículo eléctrico nuevo, pero sin regulaciones claras en la mayoría de los países.

Según cifras de la ANAC, durante 2025 se vendieron más de 35 mil autos nuevos con algún tipo de nueva energía, representando el 11,4% del mercado.