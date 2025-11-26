Demandan a fabricante por autos eléctricos que tardan más de 24 horas en cargarse

Un grupo de propietarios presentó una demanda colectiva en el Tribunal del Distrito Central de California en contra de VinFast, marca vietnamita de vehículos. Alegan que pueden tardar más de 24 horas en completar una carga, incluso utilizando cargadores domésticos recomendados por la propia firma.

El modelo criticado por los usuarios es el SUV eléctrico VF 8 Plus AWD. Aseguran que la marca habría entregado información engañosa sobre la autonomía real, el rendimiento de la batería y los tiempos de recarga.

Muchos relatan haber adquirido el vehículo confiando en que podrían recuperarlo para el día siguiente, solo para descubrir que el proceso se extendía por toda la noche y buena parte de la jornada siguiente.

La situación, dicen, no solo afecta la usabilidad diaria del auto, sino que ha generado costos adicionales por depender de transporte alternativo o cargar el vehículo en puntos externos más rápidos.

La demanda también apunta a problemas de posventa: según los usuarios, la empresa habría minimizado las fallas, atribuyéndolas al “uso inadecuado” o a “variaciones en las condiciones eléctricas del hogar”, sin ofrecer soluciones de fondo.

Los dueños de los vehículos aseguran que les señalaron que VF 8 era compatible con carga de nivel 2 estándar, capaz de aceptar hasta 32 amperios, entregando 6,6 kW de portecia. No obstante, al intentar cargar a ese nivel, los vehículos supuestamente se apagaban debido a fallos de software, obligando a los usuarios a reducir la intensidad a 19 amperios y, en algunos casos un poco más, lo que disminuía la velocidad de carga en casi un 40%.

La audiencia está programada para el 20 de febrero de 2026.