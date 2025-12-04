Despiden al diseñador del polémico Jaguar eléctrico y lo escoltan hasta la salida

No lo salvó ser el diseñador jefe de Jaguar Land Rover ni el responsable de modelos icónicos como el Range Rover, el Evoque y el Velar. Al momento de su despido, el lunes tras más de 20 años en la compañía, y según versiones de prensa, Gerry McGovern salió escoltado de las oficinas, como si se tratara de un empleado molesto para la compañía.

Por ahora, la marca británica declinó hacer comentarios oficiales sobre la salida.

McGovern estuvo al mando del diseño del Jaguar Type 00, el primer eléctrico de la marca, que desde su presentación, a finales de 2024, generó opiniones encontradas.

Algunos destacaron su propuesta futurista, mientras que críticos y aficionados cuestionaron su estética, especialmente tras la campaña que incluyó modelos andróginos y colores llamativos como rosa y azul eléctrico.

El anuncio incluso fue criticado por Donald Trump y Elon Musk. “Es una campaña estúpida”, dijo el presidente de Estados Unidos

McGovern fue una de las fuerzas motrices detrás del rebranding de Jaguar, que incluyó la transición a una gama totalmente eléctrica y la apuesta por modelos más caros y de producción limitada, con los que la marca busca competir con vehículos de ultra lujo como Bentley.

La salida de McGovern se produce solo cuatro meses después de la llegada de P. B. Balaji como CEO de Jaguar Land Rover, exdirector financiero de Tata Motors, quien asumió en agosto. Su gestión debía suceder en un contexto de estabilidad: Jaguar Land Rover venía de casi tres años consecutivos de ganancias trimestrales. Sin embargo, un ciberataque en agosto paralizó toda la producción, con pérdidas por 2.200 millones de euros, complicando la transición.

Durante su carrera, McGovern supervisó la renovación de Jaguar y Land Rover, incluyendo la contratación de Victoria Beckham como ejecutiva creativa en 2010. En 2021 fue ascendido a Chief Creative Officer, con responsabilidad sobre la marca Jaguar en medio de ventas débiles.

Su enfoque en el Type 00 apuntó a un público joven y global, distinto del comprador tradicional de Jaguar, con un diseño audaz y anguloso, sin ventana trasera, que desafió los estándares de la marca.

Su partida abre dudas sobre cuánto del concepto original llegará a la producción final. Aun así, el nuevo eléctrico de Range Rover, también supervisado por McGovern, se mantiene como pieza clave en la transición de JLR hacia los autos eléctricos. La primera entrega estaba prevista para fines de este año, aunque el ciberataque que los paralizó durante septiembre y octubre, retrasó los planes.