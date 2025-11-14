OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Después de 8 años, el camión de Tesla por fin entraría a producción

    Se espera que el esperado autónomo Semi comience a fabricarse masivamente a principios de 2026, luego de las últimas mejoras que le realizaron.

     

    El Tesla Semi vuelve a captar la atención tras la presentación de su versión actualizada, un paso clave en un proyecto que ha avanzado lentamente desde su debut en 2017. En la última reunión de accionistas, la compañía de Elon Musk reveló un modelo más refinado, aerodinámico y preparado para producción.

    El rediseño exterior es significativo. El frontal adopta una barra luminosa horizontal que reemplaza los faros verticales originales, dándole un aire más futurista y alineado con la estética del Cybertruck.

    TESLA

    El parachoques integra nuevos canales aerodinámicos orientados a mejorar el flujo de aire alrededor de las ruedas, mientras que cámaras montadas junto a las puertas reemplazan los espejos laterales tradicionales, una solución que busca reducir resistencia y maximizar eficiencia.

    En el plano técnico, Tesla asegura que el Semi renovado podrá recorrer hasta 500 millas (unos 800 km) gracias a una eficiencia cercana a 1,7 kWh por milla, cifras que lo posicionan como uno de los vehículos pesados eléctricos más prometedores.

    Su batería, estimada en torno a 850 kWh, es compatible con cargadores de 1,2 megavatios, capaces de recuperar el 70% de su autonomía en apenas media hora, una capacidad clave para operaciones logísticas intensivas.

    La marca también enfatiza que el Semi está “diseñado para autonomía”, lo que sugiere una arquitectura tecnológica compatible con futuros sistemas avanzados de asistencia y conducción automatizada, aunque todavía no se detalla qué funciones específicas incorporará.

    Sobre su ingreso a producción, Tesla proyecta iniciar la fabricación en volumen en su planta de Nevada en 2026, con la intención de producir decenas de miles de unidades al año.

    Parece que luego de años en desarrollo. y múltiples atrasos, el camión Tesla Semi da su primer avance concreto hacia la comercialización masiva.

    Más sobre:NoticiasTeslaSemiCamiónCamión eléctricoElectromovilidadConducción autónoma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI realiza nuevas diligencias por triple homicidio en La Reina: pericias fueron solicitadas por la defensa de Ugalde

    EE.UU. y Suiza llegan a un acuerdo que reduce los aranceles al 15% para el país europeo

    Desbordes critica a defensor de la Niñez tras nuevos incidentes en liceos emblemáticos: “Está entorpeciendo nuestro trabajo”

    Ministro Cataldo por incidentes en el Instituto Nacional: “Lamento que no haya habido detenidos”

    Nuevo cuartel en O’Higgins: inauguran instalaciones de la 5° Comisaría de Carabineros en Peumo

    “No niego que esté esa posibilidad”: Mulet pone suspenso para que acusación a Pardow se vote antes de elecciones

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    3.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    4.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    5.
    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Servicios

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    PDI realiza nuevas diligencias por triple homicidio en La Reina: pericias fueron solicitadas por la defensa de Ugalde
    Chile

    PDI realiza nuevas diligencias por triple homicidio en La Reina: pericias fueron solicitadas por la defensa de Ugalde

    Desbordes critica a defensor de la Niñez tras nuevos incidentes en liceos emblemáticos: “Está entorpeciendo nuestro trabajo”

    Ministro Cataldo por incidentes en el Instituto Nacional: “Lamento que no haya habido detenidos”

    EE.UU. y Suiza llegan a un acuerdo que reduce los aranceles al 15% para el país europeo
    Negocios

    EE.UU. y Suiza llegan a un acuerdo que reduce los aranceles al 15% para el país europeo

    Sacyr presentó mejor oferta económica para concesión de planta desaladora en Coquimbo

    Histórico CEO de Walmart da un paso al costado y ya tiene reemplazante

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    “Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming

    Mundial Sub 17: México da la sorpresa ante Argentina y lo elimina por penales
    El Deportivo

    Mundial Sub 17: México da la sorpresa ante Argentina y lo elimina por penales

    Elías Figueroa se suma a Claudio Bravo: exige a Manuel Pellegrini en la banca de la Roja y convoca a Salas y Zamorano

    Nicolás Córdova le baja el perfil a las críticas por su trabajo en la Roja: “A mí me importa lo que dicen mis pares”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”
    Cultura y entretención

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Gobierno sueco confirma muertos y heridos arrollados por un bus en un paradero de Estocolmo
    Mundo

    Gobierno sueco confirma muertos y heridos arrollados por un bus en un paradero de Estocolmo

    Trump pide al Departamento de Justicia que investigue a Bill Clinton por sus vínculos con Epstein

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena
    Paula

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho