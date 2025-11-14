Después de 8 años, el camión de Tesla por fin entraría a producción

El Tesla Semi vuelve a captar la atención tras la presentación de su versión actualizada, un paso clave en un proyecto que ha avanzado lentamente desde su debut en 2017. En la última reunión de accionistas, la compañía de Elon Musk reveló un modelo más refinado, aerodinámico y preparado para producción.

El rediseño exterior es significativo. El frontal adopta una barra luminosa horizontal que reemplaza los faros verticales originales, dándole un aire más futurista y alineado con la estética del Cybertruck.

El parachoques integra nuevos canales aerodinámicos orientados a mejorar el flujo de aire alrededor de las ruedas, mientras que cámaras montadas junto a las puertas reemplazan los espejos laterales tradicionales, una solución que busca reducir resistencia y maximizar eficiencia.

En el plano técnico, Tesla asegura que el Semi renovado podrá recorrer hasta 500 millas (unos 800 km) gracias a una eficiencia cercana a 1,7 kWh por milla, cifras que lo posicionan como uno de los vehículos pesados eléctricos más prometedores.

Su batería, estimada en torno a 850 kWh, es compatible con cargadores de 1,2 megavatios, capaces de recuperar el 70% de su autonomía en apenas media hora, una capacidad clave para operaciones logísticas intensivas.

La marca también enfatiza que el Semi está “diseñado para autonomía”, lo que sugiere una arquitectura tecnológica compatible con futuros sistemas avanzados de asistencia y conducción automatizada, aunque todavía no se detalla qué funciones específicas incorporará.

Sobre su ingreso a producción, Tesla proyecta iniciar la fabricación en volumen en su planta de Nevada en 2026, con la intención de producir decenas de miles de unidades al año.

Parece que luego de años en desarrollo. y múltiples atrasos, el camión Tesla Semi da su primer avance concreto hacia la comercialización masiva.