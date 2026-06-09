SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    El Audi Q7 se actualiza con más tecnología, mayor versatilidad y un motor renovado

    La tercera generación del SUV premium alemán apuesta por un diseño más robusto, un habitáculo configurable hasta para siete pasajeros y una avanzada mecánica electrificada de seis cilindros.

     
    TSP

    Con una imagen completamente renovada y una fuerte carga tecnológica, la nueva generación del Q7 llega para reforzar su posición dentro del competitivo segmento de los SUV de lujo. El modelo evoluciona en diseño, habitabilidad y eficiencia, manteniendo su enfoque familiar y de largas distancias, pero incorporando soluciones que elevan el confort y la experiencia de conducción.

    Para la carrocería del modelo, Audi adopta una silueta más imponente y de líneas rectas, destacada por una gran parrilla Singleframe y una presencia visual más sólida. Sin embargo, gran parte de las novedades se encuentran en el interior, donde el SUV ofrece configuraciones de cinco, seis o siete plazas, todas con ajustes eléctricos.

    AUDI AG

    Una de las principales innovaciones es la posibilidad de equipar dos butacas individuales en la segunda fila, transformando al modelo en un auténtico salón rodante para seis ocupantes. A ello se suma un techo panorámico iluminado con transparencia regulable, que mejora la sensación de amplitud y sofisticación.

    La capacidad de carga también sobresale. La versión de cinco plazas dispone de hasta 806 litros de maletero, cifra que puede ampliarse hasta 2.075 litros al abatir los asientos traseros. En las configuraciones de siete plazas, el volumen alcanza 722 litros detrás de la segunda fila.

    AUDI AG

    Bajo el capó se encuentra un motor V6 turbodiésel de 3.0 litros disponible con 245 o 299 caballos de fuerza. Ambas variantes incorporan tecnología híbrida ligera MHEV Plus, capaz de aportar hasta 24 caballos adicionales mediante un generador eléctrico. Además, utiliza un compresor eléctrico que gira a 90.000 rpm en apenas 250 milisegundos, mejorando la respuesta del acelerador y la entrega de torque.

    La transmisión automática Tiptronic de ocho velocidades trabaja junto al sistema de tracción integral quattro, mientras que la suspensión neumática adaptativa opcional permite ajustar el comportamiento entre confort y deportividad.

    AUDI AG

    Otro punto destacado es el sistema de iluminación digital. Los faros Matrix LED con microLED y los pilotos OLED de tercera generación ofrecen firmas lumínicas personalizables, funciones de comunicación con otros usuarios de la vía e incluso proyecciones dinámicas sobre el suelo.

    Fabricado en Bratislava, el nuevo Audi Q7 estará disponible para pedidos a partir de este mes, mientras que las entregas comenzarán en septiembre. Los precios arrancan alrededor de los $87 millones.

    Más sobre:NoticiasAudiQ7SUVVehículos híbridosElectromovilidadAutos de lujo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelenski afirma que con su carta a Putin logró demostrar que Rusia no quiere negociar el fin de la guerra

    Disputa por cobros del CAE: diputados UDI acusan que proyecto “sueldos protegidos” terminaría beneficiando a “papitos corazón”

    Hacienda publica decreto fiscal y cambia meta de déficit estructural a 2030: admite que no será de 0%, sino de 1,5% del PIB

    U. de Chile instalará placa en honor a Manuel Rojas, trabajador por 25 años de la institución

    Richard Von Appen pide dejar de lado los proyectos “rascas” y pensar en la infraestructura para el largo plazo

    Cecilia Pérez cuestiona acusación constitucional contra Grau y advierte que “le hace mal a Chile”

    Lo más leído

    1.
    ¿Cuáles son los vehículos más vendidos en Chile hasta ahora en 2026?

    ¿Cuáles son los vehículos más vendidos en Chile hasta ahora en 2026?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Tras el cambio en la normativa: ¿Cómo funcionan los prefijos 600, 809 y el nuevo 702?

    Tras el cambio en la normativa: ¿Cómo funcionan los prefijos 600, 809 y el nuevo 702?

    Rating del lunes 8 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 8 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Argentina vs. Islandia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Argentina vs. Islandia en TV y streaming

    Disputa por cobros del CAE: diputados UDI acusan que proyecto “sueldos protegidos” terminaría beneficiando a “papitos corazón”
    Chile

    Disputa por cobros del CAE: diputados UDI acusan que proyecto “sueldos protegidos” terminaría beneficiando a “papitos corazón”

    Cecilia Pérez cuestiona acusación constitucional contra Grau y advierte que “le hace mal a Chile”

    Ossandón se inclina por la libertad de acción de RN en AC contra Grau: “Estamos siendo el partido más leal a los ministros de Kast”

    Hacienda pública decreto fiscal y fija como meta llegar a déficit fiscal estructural de 1,5% del PIB al 2030
    Negocios

    Hacienda pública decreto fiscal y fija como meta llegar a déficit fiscal estructural de 1,5% del PIB al 2030

    Richard Von Appen pide dejar de lado los proyectos “rascas” y pensar en la infraestructura para el largo plazo

    El panorama Latinoamericano para la industria aérea: Chile aún no recupera el número de rutas del 2019

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina
    Tendencias

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina

    El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    En vivo: la Roja se despide de la gira por Europa enfrentando a la mundialista República Democrática del Congo
    El Deportivo

    En vivo: la Roja se despide de la gira por Europa enfrentando a la mundialista República Democrática del Congo

    De ser uno de los sueldos más bajos a proyectarse como el campeón más joven: los hitos de Kimi Antonelli en la Fórmula 1

    Árbitro chileno estará en el partido inaugural del Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026
    Tecnología

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    U. de Chile instalará placa en honor a Manuel Rojas, trabajador por 25 años de la institución
    Cultura y entretención

    U. de Chile instalará placa en honor a Manuel Rojas, trabajador por 25 años de la institución

    Coca Rudolphy y Camilo Zicavo protagonizan el nuevo montaje teatral de Rodrigo Muñoz

    Las mejores películas de Marilyn Monroe según IMDb (y dónde verlas)

    Aumentan a más de 3.600 los muertos por ataques de Israel contra Líbano desde marzo pese a la tregua
    Mundo

    Aumentan a más de 3.600 los muertos por ataques de Israel contra Líbano desde marzo pese a la tregua

    Las revelaciones de exejecutivo de Meta sobre Silicon Valley: la adopción de la política MAGA y los dardos contra Palantir

    Hamas acusa a Israel de aumentar las demoliciones de infraestructuras palestinas en Cisjordania

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija
    Paula

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana