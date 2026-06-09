El Audi Q7 se actualiza con más tecnología, mayor versatilidad y un motor renovado

Con una imagen completamente renovada y una fuerte carga tecnológica, la nueva generación del Q7 llega para reforzar su posición dentro del competitivo segmento de los SUV de lujo. El modelo evoluciona en diseño, habitabilidad y eficiencia, manteniendo su enfoque familiar y de largas distancias, pero incorporando soluciones que elevan el confort y la experiencia de conducción.

Para la carrocería del modelo, Audi adopta una silueta más imponente y de líneas rectas, destacada por una gran parrilla Singleframe y una presencia visual más sólida. Sin embargo, gran parte de las novedades se encuentran en el interior, donde el SUV ofrece configuraciones de cinco, seis o siete plazas, todas con ajustes eléctricos.

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Una de las principales innovaciones es la posibilidad de equipar dos butacas individuales en la segunda fila, transformando al modelo en un auténtico salón rodante para seis ocupantes. A ello se suma un techo panorámico iluminado con transparencia regulable, que mejora la sensación de amplitud y sofisticación.

La capacidad de carga también sobresale. La versión de cinco plazas dispone de hasta 806 litros de maletero, cifra que puede ampliarse hasta 2.075 litros al abatir los asientos traseros. En las configuraciones de siete plazas, el volumen alcanza 722 litros detrás de la segunda fila.

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Bajo el capó se encuentra un motor V6 turbodiésel de 3.0 litros disponible con 245 o 299 caballos de fuerza. Ambas variantes incorporan tecnología híbrida ligera MHEV Plus, capaz de aportar hasta 24 caballos adicionales mediante un generador eléctrico. Además, utiliza un compresor eléctrico que gira a 90.000 rpm en apenas 250 milisegundos, mejorando la respuesta del acelerador y la entrega de torque.

La transmisión automática Tiptronic de ocho velocidades trabaja junto al sistema de tracción integral quattro, mientras que la suspensión neumática adaptativa opcional permite ajustar el comportamiento entre confort y deportividad.

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Otro punto destacado es el sistema de iluminación digital. Los faros Matrix LED con microLED y los pilotos OLED de tercera generación ofrecen firmas lumínicas personalizables, funciones de comunicación con otros usuarios de la vía e incluso proyecciones dinámicas sobre el suelo.

Fabricado en Bratislava, el nuevo Audi Q7 estará disponible para pedidos a partir de este mes, mientras que las entregas comenzarán en septiembre. Los precios arrancan alrededor de los $87 millones.