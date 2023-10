El auto que David Beckham se compró con su primer sueldo es todo un clásico

“Beckham”, el documental de cuatro episodios sobre el ex futbolista británico, está siendo una de las grandes novedades de Netflix este mes de octubre. Estrenada hace una semana, la producción repasa la trayectoria personal y deportiva del que fuese jugador del Manchester United y Real Madrid, entre otros.

“Su historia está marcada por los altibajos, desde sus humildes comienzos como chico de clase obrera del este de Londres hasta la motivación y tenacidad que lo llevaron a triunfar y su lucha por compaginar la ambición con el amor y la familia”, describe la sinopsis del documental.

Así esta docuserie ha dado mucho de qué hablar durante estos días, siendo una de las secuencias más comentadas, aquella en que Victoria, su mujer y ex Spice Girls, explica que ambos venían de la “clase trabajadora”. Momento en que Beckham, le pide ser honesta y decir en qué auto la llevaba su papá al colegio. Entonces ella termina reconociendo que en un Rolls-Royce.

Por supuesto, no es la única alusión al mundo de las cuatro ruedas que se hace en este documental que narra la historia sobre cómo David Robert Joseph Beckham llegó a ser David Beckham. Dentro de esto, el ex futbolista cuenta lo que hizo con su primer sueldo.

“Me encanta comprar, me encantan los autos, los relojes…”, empieza diciendo el crack inglés. Y nada más cobrar su primer sueldo, éste no dudó en cumplir su sueño y comprarse un auto. Y no cualquiera, sino el auto de sus sueños, una joya que seguramente sigue conservando en el garaje de su casa.

Nos referimos a un Porsche 911 Blue (993) Carrera S Coupé. Un clásico que Beckham adquirió con solo 22 años, cuando jugaba en el Manchester United y cuya presencia no pasaba desapercibida, convirtiéndose en el vehículo más llamativo de los jugadores que coincidían con la estrella del fútbol en el vestuario del estadio Old Trafford.

Entonces era habitual ver al matrimonio montado en este hermoso ejemplar perteneciente a la cuarta generación del “nueveonce”. El Type 993 debutó en 1993, inicialmente, en versiones coupé y cabriolet, las cuales equipaban un nuevo motor de 3,6 litros con una potencia inicial de 268 Hp, que aumentó a partir del modelo 1996 hasta los 281 caballos.

Una ricura de auto que no fue el único capricho de David Beckham. “Él recibía su sueldo un viernes y se lo gastaba todo el sábado y después se pasaba toda la semana esperando el siguiente sueldo para comprarse otra cosa”, asegura en el documental de Netflix su antiguo compañero del Manchester United, Phil Neville.

Un Rolex de oro, una chaqueta de cuero negro de Gucci y un BMW M3 descapotable de color azul fueron sus siguientes compras.

Hoy David Beckham tiene una fortuna de más de 450 millones de dólares. Un gran cantidad de dinero que ha amasado no solo como futbolista, sino también como modelo e imagen de cuantiosos contratos publicitarios, lo que le ha permitido a la largo de su carrera hacerse de un garaje que ya se lo querría cualquiera.

Muchos de ellos los ha sacado en alguna ocasión, lo que nos ha permitido verlos de cerca. A continuación, les mostramos algunos de los autos que tiene el ex futbolista en el garaje de su casa y que por supuesto tiene

Ferrari F30 Spider