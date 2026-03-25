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    El borrosa primera imagen del proyecto conjunto entre Chery y Jaguar Land Rover

    El Freelander vuelve como marca eléctrica surgida de esta alianza y estrenará modelo la próxima semana. El histórico nombre de la firma británica inicia una nueva etapa como independiente y con foco en las nuevas energías.

     

    El nombre Freelander regresa al escenario automotriz, pero con un enfoque distinto al que lo hizo conocido en décadas anteriores. La denominación, vinculada históricamente a Land Rover, será utilizada ahora como una nueva marca de vehículos eléctricos, en el marco de una alianza entre Chery y Jaguar Land Rover.

    El proyecto forma parte de una estrategia conjunta que busca desarrollar una línea de modelos electrificados orientados principalmente al mercado chino, aunque con proyección internacional. En este contexto, Freelander deja de ser un modelo específico para transformarse en una marca independiente, centrada en la movilidad eléctrica.

    El primer modelo, que se estrenará el próximo martes 31 de marzo, será un SUV híbrido enchufable desarrollado en la plataforma T1X de Chery, por la que han pasado modelos de distintas marcas, como el Jaecoo 7. Su adelanto ha sido una imagen borrosa de los focos delanteros que deja mucho espacio a la especulación, aunque medios británicos señalan que tendrá semejanzas con el Porsche Macan.

    La iniciativa se apoya en la estructura de la sociedad ya existente entre ambas compañías en China, lo que permitirá aprovechar capacidades industriales, redes de producción y conocimiento tecnológico. Chery aporta su experiencia en fabricación y desarrollo de vehículos eléctricos, mientras que Jaguar Land Rover contribuye con el valor de su legado y el reconocimiento global asociado al nombre Freelander.

    Los futuros modelos se construirán sobre plataformas modernas, diseñadas específicamente para propulsión eléctrica, lo que permitirá integrar soluciones en autonomía, conectividad y asistencia a la conducción acordes a las exigencias actuales del mercado. Además, se espera que el desarrollo incluya actualizaciones de software y sistemas digitales orientados a mejorar la experiencia de uso.

    El regreso de Freelander como marca se produce en un contexto en que varios fabricantes tradicionales están redefiniendo su portafolio frente a la transición energética. En este escenario, las alianzas entre compañías de distintos mercados se han vuelto una herramienta relevante para acelerar procesos de desarrollo y reducir tiempos de llegada al mercado.

    En su etapa original, el Freelander fue uno de los modelos más reconocidos de Land Rover en el segmento de los SUV compactos, con una producción que se extendió desde 1997 mediados de la década de 2010, cuando fue reemplazado por el Discovery Sport en 2015.

    Su nueva fase, sin embargo, estará marcada por una propuesta completamente distinta, centrada en la electrificación y en un público que demanda soluciones de movilidad conectadas y eficientes.

    Más sobre:NoticiasFreelanderCheryJaguar Land Roverautos eléctricosSUVindustria automotrizelectromovilidad

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