El desarrollo del Opel Corsa GSE avanza hacia la recta final en Nürburgring

El Infierno Verde de Nürburgring fue el escenario elegido para las pruebas definitivas de un modelo que apunta a ganarse un lugar destacado el segmento de los hatchbacks eléctricos: el nuevo Opel Corsa GSE (Grand Sport Electric).

La marca del rayo no solo busca ofrecer eficiencia, sino recuperar la esencia deportiva que siempre caracterizó a sus modelos más icónicos, adaptándola a la movilidad actual.

Un chasis nacido en el circuito

Lo que diferencia al Corsa GSE de sus hermanos de gama no es solo la estética. Los ingenieros de Rüsselsheim se han centrado en una puesta a punto del chasis específica. Durante las intensas jornadas en el trazado de Nordschleife, se han ajustado la suspensión y la dirección para ofrecer una respuesta mucho más directa y precisa.

El objetivo es garantizar un comportamiento dinámico que convierta cada trayecto en una experiencia emocionante, sin sacrificar la agilidad necesaria para el entorno urbano.

ADN deportivo y 100% eléctrico

El diseño exterior del Corsa GSE refleja su naturaleza prestacional. Detalles “electrizantes” y una presencia más robusta en carretera lo distinguen a simple vista.

Bajo el capó, la propulsión totalmente eléctrica no solo asegura cero emisiones locales, sino una entrega de par instantánea que garantiza aceleraciones fulgurantes, propias de un deportivo compacto moderno.

Debut mundial

Opel ha confirmado que el nuevo Corsa GSE tendrá su estreno oficial en el Salón del Automóvil de París, en octubre próximo. Allí se revelarán todos los detalles técnicos, autonomía y prestaciones finales de este modelo que aspira a convertirse en el referente de los “hot hatch” eléctricos.