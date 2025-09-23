El fin de una era: se fabrica la última unidad del Subaru Legacy

El icónico Subaru Legacy ha rodado por última vez en la planta de Lafayette, Indiana. En una ceremonia cargada de simbolismo, la compañía produjo la unidad final del modelo: una versión Limited con pintura Magnetite Gray.

Este hito, que se suma al fin del armado en Japón, en 2020, marca el cierre de una línea de producción que comenzó en 1989 y que en el transcurso de siete generaciones fabricó cerca 1,4 millones de vehículos solo en los Estados Unidos.

Este modelo, que existe en versión sedán y station wagon, fue el primero de Subaru fabricado en suelo estadounidense, y su producción ha sido clave en la historia de la marca. No sólo estableció la presencia física de la firma nipona en ese país, sino que también cimentó la reputación de la compañía.

La decisión de interrumpir su producción responde al cambio profundo en las preferencias de los consumidores. Los SUV y crossovers son los dominadores el mercado, mientras que los sedanes tradicionales pierden terreno. Subaru ha reconocido que estas tendencias, junto con mayores exigencias regulatorias y avances en electrificación, hacen inviable seguir produciendo el Legacy con la escala que tenía antaño.

La planta de Indiana (Subaru of Indiana Automotive, SIA) no cesará sus operaciones. Tras el final del Legacy, sus líneas se adaptarán para concentrarse en modelos más demandados, como el Forester, y se espera que también se produzcan versiones híbridas y otros SUV en respuesta a la transición hacia vehículos electrificados.

Parte de la herencia del Legacy ahora se concentrará en el Outback, que también dejará Indiana para viajar a Japón, y el Crosstrek.

“Este es un momento agridulce para nuestra empresa y nuestros empleados. Si bien hemos cerrado un capítulo importante de nuestra historia, ya estamos dando vuelta a la página y comenzando uno nuevo”, declaró Scott Brand, presidente y director de operaciones de SIA, tratando de ver el lado positivo de la decisión.