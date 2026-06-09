El Ford Mustang analiza seriamente sumar una inédita versión sedán de cuatro puertas

La posibilidad de ver un deportivo con el espíritu del Mustang, pero con cuatro puertas y mayor habitabilidad, vuelve a tomar fuerza. Diversas señales provenientes de Ford apuntan a que la marca estudia ampliar la familia del icónico modelo con nuevas carrocerías, entre ellas un sedán deportivo que mantendría gran parte de las características que han hecho famoso al pony car estadounidense.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial, la idea ha ganado consistencia luego de que directivos de la compañía reconocieran su interés por expandir la gama Mustang hacia nuevos segmentos de mercado.

“Hay un porcentaje de clientes que todavía compra sedanes. Es mucho menor que antes. Solía ​​ser el 50%, ahora es el 16 o 17%. Tenemos un Mustang realmente excelente que la gente considera un automóvil (más que un deportivo). Buscamos expandir la familia Mustang en el futuro. Creo que, para que podamos fabricar una berlina, tiene que encajar perfectamente en nuestra gama de productos”, le dijo Andrew Frick, presidente de Ford Blue y Model e, al sitio especializado Automotive News.

De concretarse, el futuro sedán buscaría combinar la imagen agresiva y el desempeño característicos del modelo con una propuesta más funcional para el uso diario. La estrategia seguiría el camino iniciado por el Mustang Mach-E, que demostró que la marca puede extenderse más allá del tradicional coupé de dos puertas.

Uno de los aspectos más atractivos de este eventual modelo sería la posibilidad de compartir mecánicas con el Mustang actual. Esto abriría la puerta a versiones equipadas con el conocido motor V8 de 5.0 litros, además de variantes de menor cilindrada orientadas a mejorar la eficiencia y reducir costos.

La nueva berlina también podría aprovechar la plataforma y los desarrollos tecnológicos ya presentes en la gama, incorporando sistemas avanzados de conectividad, ayudas a la conducción y configuraciones deportivas enfocadas en mantener el carácter dinámico que identifica al modelo.

El proyecto, además, tendría sentido dentro de una estrategia que busca recuperar parte del espacio dejado por la desaparición de los sedanes tradicionales de Ford en mercados como Estados Unidos. Con la creciente demanda de vehículos que combinen practicidad y diseño atractivo, un Mustang de cuatro puertas podría convertirse en una alternativa diferente frente a SUVs y crossovers.