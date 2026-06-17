El futuro está aquí: GAC presenta AirCab, su vehículo volador de producción masiva

La movilidad del futuro dejó de ser un concepto experimental para transformarse en una realidad cada vez más cercana. Durante la Exposición Internacional de Automoción y Cadena de Suministro de Hong Kong 2025, el Grupo GAC sorprendió al presentar el GOVY AirCab, uno de los primeros vehículos voladores multirrotor del mundo diseñado para producción en serie.

El modelo fue una de las grandes atracciones de ese evento del año pasado, considerando que representaba un paso decisivo hacia la comercialización de soluciones de transporte aéreo de baja altitud.

Desarrollado por GOVY, la división especializada en movilidad aérea de la marca automotriz china, hoy el AirCab ya es una realidad.

La aeronave eléctrica biplaza, capaz de despegar y aterrizar verticalmente, facilitando desplazamientos rápidos en entornos urbanos congestionados, acaba de comenzar su producción en serie en la planta de Guangzhou.

En marzo pasado el Aircab ya había hecho su primera prueba de vuelo sobre el distrito financiero de esa misma ciudad.

El vehículo volador autónomo tiene capacidad para dos pasajeros, posee una velocidad máxima de 120 km/h y su autonomía de vuelo puede llegar a los 30 kilómetros, que se consideran suficientes para cubrir trayectos urbanos y turísticos. La recarga completa le toma unos 25 minutos. Su precio es de US$250 mil, unos 230 millones de pesos.

Se anticipa que sea un éxito: ya acumula cerca de dos mil reservas de intención de compra, principalmente provenientes de operadores turísticos y proyectos de transporte panorámico.

Esa cifra obligará a reformular la labor de la fábrica, que hoy tiene una capacidad inicial para producir 100 unidades al año, aunque fue diseñada para escalar rápidamente la producción conforme aumente la demanda.

Las pruebas operativas del AirCab comenzarán durante este año en la Gran Área de la Bahía que integran Guangdong, Hong Kong y Macao, mientras que las primeras entregas a clientes están previstas para el último trimestre.