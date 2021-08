El Jaguar E-Pace da sus primeros zarpazos en territorio nacional

Si bien ya es de conocimiento público que los SUV redefinieron para siempre la industria de los automóviles, para Jaguar el cambio fue mucho más profundo. Y es que desde el lanzamiento del F-Pace, su primer SUV, las ventas se dispararon, convirtiéndolo en el modelo más vendido de la firma a nivel global.

Así las cosas, agregar más SUV al catálogo era el paso más lógico a seguir. Y los ingleses no se quedaron de brazos cruzados, dando vida al E-Pace.

Inspirado en el concepto de la usabilidad y la deportividad, este modelo toma referencias del deportivo F-Type para ofrecer una experiencia completamente diferente a la de su hermano mayor, con líneas más radicales que, incluso, evocan las chicanas de las pistas de carreras, detalles que se pueden apreciar en las formas de los faros traseros, la zaga y la consola central.

Para ello, también se apoya en dimensiones mucho más compactas, alcanzando los 4.395 mm de largo, 1.984 mm de ancho, 1.649 mm de alto y 2.681 mm entre los ejes, lo que, además de entregarle un desempeño mucho más ágil, también permite una gran habitabilidad interior, y no solo para los pasajeros, también en términos de carga, ya que este modelo cuenta con múltiples espacios de almacenamiento y un maletero con 577 litros de capacidad.

El sexto modelo de Jaguar en Chile apunta a matricular unas 120 unidades durante este año, enfocándose principalmente en un público de entre 30 y 50 años, que gusta de la combinación de estilo y versatilidad, pero que, además, busca un vehículo que sobresalga en su segmento.

» Marcar diferencia

Competidor directo de modelos que recién están llegando a los mercados globales, como el BMW X2 o el Audi Q4, el E-Pace busca diferenciarse entre los SUV a punta de tecnología y estilo.

Para ello, este modelo de la firma inglesa eleva la vara en términos tecnológicos, incorporando elementos como un asistente de estacionamiento, cámara 360º, control dinámico de estabilidad, asistente de permanencia en el carril, All Surface Progress Control para ayudar a controlar la tracción y lograr una conducción más segura en diferentes tipos de terreno.

También hay otros elementos, como asistente de frenado de emergencia, el sistema Torque Vectoring by Braking que utiliza los frenos para dar mayor o menor torque a las ruedas y así mejorar la adherencia en curvas, sin olvidar el Jaguar Drive Control, para seleccionar diversos modos de manejo.

Eso en cuanto a seguridad, ya que para el infoentretenimiento equipa una pantalla táctil de 10″, con el sistema Touch Pro de la marca, que permite desde cambiar la iluminación interior, hasta generar parámetros especiales para que el vehículo pueda ser conducido de manera segura en los Valet Parking.

Puede equipar hasta cinco puertos USB, bluetooth, mandos por voz y una mjorada versión del Head-Up Display de la marca.

El pequeño depredador de Jaguar llega con tres motores de 2.0 litros, todos acoplados a una transmisión automática de nueve velocidades y tracción AWD.

De entrada se encontrará un diésel de 180 Hp y 430 Nm, seguido de un bencinero con 249 caballos y 365 Nm de torque máximo. La opción tope de línea R-Dynamic HSE eleva la potencia a los 300 caballos y el par hasta los 400 Nm, pudiendo acelerar de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos, bastante rápido para un modelo de 2.400 kilos.

El E-Pace partirá en los US$ 53.900 para la versión S diésel, subiendo a US$ 64.000 en la S bencinera. Le seguirá la First Edition, por US$ 71.900, para luego llegar a la tope de línea, la R-Dynamic HSE, que costará US$ 87.900.