El lado más oscuro del Porsche Cayenne: llega la versión Black Edition

Una nueva variante a su oferta en Chile suma Porsche con la llegada del Cayenne Black Edition, una variante especial que propone una lectura distinta del SUV, marcada por una estética oscurecida, mayor equipamiento de serie y detalles que refuerzan su identidad visual.

Esta versión se reconoce a primera vista por sus elementos exteriores en negro, como el paquete exterior específico, las designaciones del modelo en acabado negro brillante, los retrovisores y las llantas de 21 pulgadas. A eso se agregan los faros LED Matrix HD tintados, que aportan una firma luminosa diferenciada y tecnología de iluminación avanzada.

El interior sigue la misma línea sobria, con un paquete en aluminio negro cepillado y materiales cuidadosamente seleccionados.

El equipamiento incluye asientos delanteros con regulación eléctrica de 14 posiciones y memoria, sistema de sonido Bose con Dolby Digital, proyectores LED en las puertas con el logotipo de la marca y el sistema Surround View con asistente de estacionamiento.

Para el mercado chileno, el Cayenne Black Edition llega con una configuración definida que suma frontal SportDesign, paquete interior en cuero, volante deportivo GT calefaccionado, Control Crucero Adaptativo y vidrios Privacy Glass, apuntando al confort y a una experiencia de manejo más asistida.

“El Cayenne es uno de los modelos más vendidos de Porsche a nivel global y también en Chile. Con la versión Black Edition buscamos ofrecer una propuesta con un diseño más marcado y un equipamiento superior, sin perder la esencia deportiva y la versatilidad que lo caracterizan”, dijo Vicente Díaz, Brand Manager de Porsche en Chile.

Pese a su nombre, el negro no es obligatorio. El modelo permite elegir -sin costo adicional- tonos como blanco o negro cromita metalizado, además de acceder a otras opciones y alternativas de personalización interior, incluyendo cuero gris pizarra o esquemas bitono.

El Porsche Cayenne Black Edition ya está disponible en Chile, con un precio desde $104.500.000.